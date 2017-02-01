У Краматорську поліцейський отримав сокирою по голові, втрутившись в бійку

У Краматорську Донецької області 1 січня невідомі вдарили сокирою по голові патрульного поліцейського, який був у той момент не на службі.

"Патрульний поліцейський, який був не на службі, став свідком вуличної бійки та втрутився, щоб допомогти чоловіку, якого лупцювали четверо невідомих. Припиняючи злочин, поліцейський отримав удар по голові сокирою. Зловмисники затримані", - йдеться в повідомленні прес-служби поліції Донеччини.

Після удару зловмисники намагалися втекти, але їх затримав патруль, який у той момент проїзджав повз місця інциденту.

Після переслідування порушників затримали.

Поліцейського та ще одного постраждалого доставили у лікарню

"Патрульного поліцейського та іншого постраждалого краматорчанина було доставлено до травматологічного відділення. Лікарі діагностували у патрульного відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, відкритий перелом черепу, і у другого постраждалого - рублену рану щоки, закриту черепно-мозкову травму", - зазначили у поліції.

Триває слідство.

Нагадаємо, у грудні у місті Славутич Київської області 27-річний чоловік, якого розшукували за незаконне виготовлення вибухівки, поранив поліцейського і застрелився.