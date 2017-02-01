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У Краматорську поліцейський отримав сокирою по голові, втрутившись в бійку

Лікарі діагностували у патрульного відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, відкритий перелом черепу,
У Краматорську Донецької області 1 січня невідомі вдарили сокирою по голові патрульного поліцейського, який був у той момент не на службі.
У Краматорську поліцейський отримав сокирою по голові, втрутившись в бійку Фото: dpchas.com.ua

"Патрульний поліцейський, який був не на службі, став свідком вуличної бійки та втрутився, щоб допомогти чоловіку, якого лупцювали четверо невідомих. Припиняючи злочин, поліцейський отримав удар по голові сокирою. Зловмисники затримані", - йдеться в повідомленні прес-служби поліції Донеччини.

Після удару зловмисники намагалися втекти, але їх затримав патруль, який у той момент проїзджав повз місця інциденту.

Після переслідування порушників затримали.

Поліцейського та ще одного постраждалого доставили у лікарню

"Патрульного поліцейського та іншого постраждалого краматорчанина було доставлено до травматологічного відділення. Лікарі діагностували у патрульного відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, відкритий перелом черепу, і у другого постраждалого - рублену рану щоки, закриту черепно-мозкову травму", - зазначили у поліції.

Триває слідство.

Нагадаємо, у грудні у місті Славутич Київської області 27-річний чоловік, якого розшукували за незаконне виготовлення вибухівки, поранив поліцейського і застрелився.

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02 01 2017 11:15
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