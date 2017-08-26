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У кредитному рейтингу Moody's Україна здобула позитивний прогноз

Такий прогноз відображає загальний вплив структурних реформ
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги уряду України в українській та іноземній валюті на одну сходинку, з Caa3 до Caa2, і змінило прогноз зі "стабільного" на "позитивний".
У кредитному рейтингу Moody Фото: з вільних джерел

Оновлення рейтингів уряду України з Caa3 до Caa2 базується на таких основних чинниках, як сумарний вплив структурних реформ, яке, як очікується, поліпшить державну заборгованість, і значне посилення зовнішньої позиції України.

Так, позитивний прогноз відображає загальний вплив структурних реформ: якщо він збережеться, це може призвести до подальшого поліпшення надійності внутрішнього і зовнішнього боргу України.

"Такий імпульс реформ також підтримає відновлення доступу України до світових ринків капіталу, який полегшить шлях до рефінансування значних виплат по зовнішньому боргу, які настануть починаючи з 2019 року", - повідомляє агентство.

Зростання рейтингу обмежено лише однією сходинкою - з Caa3 до Caa2, - оскільки протягом наступних кількох років Україна повинна буде розплатитися за зовнішніми боргами, що вимагатиме значного фінансування в іноземній валюті.

Нагадаємо, згідно зі звітом Світового банку, за шість років Україна досягла найбільшого прогресу в рейтингу за легкістю ведення бізнесу Doing Business серед всіх країн пострадянського простору.

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26 08 2017 12:45
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