У кредитному рейтингу Moody's Україна здобула позитивний прогноз

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги уряду України в українській та іноземній валюті на одну сходинку, з Caa3 до Caa2, і змінило прогноз зі "стабільного" на "позитивний".

Оновлення рейтингів уряду України з Caa3 до Caa2 базується на таких основних чинниках, як сумарний вплив структурних реформ, яке, як очікується, поліпшить державну заборгованість, і значне посилення зовнішньої позиції України.

Так, позитивний прогноз відображає загальний вплив структурних реформ: якщо він збережеться, це може призвести до подальшого поліпшення надійності внутрішнього і зовнішнього боргу України.

"Такий імпульс реформ також підтримає відновлення доступу України до світових ринків капіталу, який полегшить шлях до рефінансування значних виплат по зовнішньому боргу, які настануть починаючи з 2019 року", - повідомляє агентство.

Зростання рейтингу обмежено лише однією сходинкою - з Caa3 до Caa2, - оскільки протягом наступних кількох років Україна повинна буде розплатитися за зовнішніми боргами, що вимагатиме значного фінансування в іноземній валюті.

Нагадаємо, згідно зі звітом Світового банку, за шість років Україна досягла найбільшого прогресу в рейтингу за легкістю ведення бізнесу Doing Business серед всіх країн пострадянського простору.