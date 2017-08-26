У кредитному рейтингу Moody's Україна здобула позитивний прогноз
Оновлення рейтингів уряду України з Caa3 до Caa2 базується на таких основних чинниках, як сумарний вплив структурних реформ, яке, як очікується, поліпшить державну заборгованість, і значне посилення зовнішньої позиції України.
Так, позитивний прогноз відображає загальний вплив структурних реформ: якщо він збережеться, це може призвести до подальшого поліпшення надійності внутрішнього і зовнішнього боргу України.
"Такий імпульс реформ також підтримає відновлення доступу України до світових ринків капіталу, який полегшить шлях до рефінансування значних виплат по зовнішньому боргу, які настануть починаючи з 2019 року", - повідомляє агентство.
Зростання рейтингу обмежено лише однією сходинкою - з Caa3 до Caa2, - оскільки протягом наступних кількох років Україна повинна буде розплатитися за зовнішніми боргами, що вимагатиме значного фінансування в іноземній валюті.
Нагадаємо, згідно зі звітом Світового банку, за шість років Україна досягла найбільшого прогресу в рейтингу за легкістю ведення бізнесу Doing Business серед всіх країн пострадянського простору.
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