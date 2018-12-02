У Кремлі оголосили про хворобу Путіна

Сьогодні Володимир Путін провів зустріч з фіналістами конкурсу "Лідери Росії" в Сочі

Президент РФ Володимир Путін провів зустріч з фіналістами конкурсу "Лідери Росії" в Сочі, під час якої не зміг нормально говорити.

Президент Росії Володимир Путін захворів, але на робочому графіку це не позначиться. Про це ввечері в понеділок, 12 лютого, сказав прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, повідомляє РІА Новости.

"Застудився, але продовжує працювати", - підкреслив Пєсков.

Зазначається, що раніше сьогодні Володимир Путін провів зустріч з фіналістами конкурсу "Лідери Росії" в Сочі, під час якої не зміг нормально говорити.

"Перепрошую: голос трошки сиплий", - сказав Путін.

Раніше в Росії заявили, що всі фігуранти "кремлівського списку" тепер підтримують Володимира Путіна. Про це повідомив голова Ростеху Сергій Чемезов, сказавши в інтерв'ю The Washington Post.

Нагадаємо, на виборах президента РФ кандидатуру чинного глави Володимира Путіна готові підтримати 71,4% виборців.