У Кремлі оголосили про хворобу Путіна
Президент Росії Володимир Путін захворів, але на робочому графіку це не позначиться. Про це ввечері в понеділок, 12 лютого, сказав прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, повідомляє РІА Новости.
"Застудився, але продовжує працювати", - підкреслив Пєсков.
Зазначається, що раніше сьогодні Володимир Путін провів зустріч з фіналістами конкурсу "Лідери Росії" в Сочі, під час якої не зміг нормально говорити.
"Перепрошую: голос трошки сиплий", - сказав Путін.
Раніше в Росії заявили, що всі фігуранти "кремлівського списку" тепер підтримують Володимира Путіна. Про це повідомив голова Ростеху Сергій Чемезов, сказавши в інтерв'ю The Washington Post.
Нагадаємо, на виборах президента РФ кандидатуру чинного глави Володимира Путіна готові підтримати 71,4% виборців.
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