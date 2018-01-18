У Крим поставили генератори німецької МАN

Кримський завод "Затока", який через санкції не зміг купити обладнання фінської Wärtsilä, отримав генератори концерну MAN. Німецька компанія заявляє, що нічого не поставляла в Крим, але не виключає перепродажу обладнання.

Дизельні генератори призначені для будівництва аварійно-рятувального судна вартістю 2,79 млрд руб, - повідомляє РБК з посиланням на джерело, ознайомлене з матеріалами Мінтрансу РФ (це відомство виступає замовником судна). Цю інформацію підтвердив РБК партнер декількох російських суднобудівних компаній.

Представник MAN Diesel&Turbo (підрозділ MAN, що займається виробництвом морського обладнання) заявив РБК, що компанії не відомо про використання генераторів на корабельні "Затока". "Ми не беремо участь і не брали участь у будь-яких поточних або недавніх проектах із заводом "Залив", - сказав він, додавши, що MAN не постачав ніяких генераторів на "Затоку" "за останні десять років".

Представник німецького концерну заявив, що чинні санкції забороняють поставляти генератори кримським компаніям або використовувати їх у Криму. "Ми суворо дотримуємося цих вказівок", - заявив співрозмовник РБК.

Європейські санкції, які були введені в 2014 році після приєднання Криму до Росії, передбачають заборону на експорт з ЄС на півострів товарів і технологій, які можуть бути використані у галузях транспорту, телекомунікацій або енергетики. Вони також забороняють європейським компаніям і громадянам інвестувати в підприємства Криму та імпорт місцевих продуктів. Влітку 2017 року дію санкцій було продовжено до 23 червня 2018 року.

У липні 2017 року стався міжнародний скандал через постачання турбін Siemens у Крим. Німецький концерн продав чотири турбіни в березні 2015 року для використання виключно на Таманському півострові, але у купленого обладнання змінився власник, і "дочка" "Ростеху" "Технопромекспорт" переправила його у Крим для будівництва двох електростанцій загальною потужністю 940 МВт. Siemens намагався оскаржити цю поставку в суді і повернути собі турбіни, але 14 грудня і 10 січня його позови були відхилені.

Представник MAN допустив, що "Затока" могла використовувати обладнання, яке було побудовано для інших суден, але "MAN не може це контролювати і знати про це".

Мінтранс РФ замовив будівництво аварійно-рятувального судна потужністю 4 МВт ще в 2015 році у єдиного постачальника - Зеленодольського заводу ім. О. М. Горького (входить у групу "Ак Барс"). За даними галузевих видань "Корабел" і Port News, це судно будується на керченській корабельні "Затока".

Джерела РБК розповіли, що під час будівництва судна біля кримської корабельні виникли проблеми з постачанням генераторів через санкції. Зокрема, фінська компанія Wärtsilä відмовилася постачати два дизельних генератори через санкції ЄС щодо Криму. Представник Wärtsilä підтвердив цю інформацію.

Аварійно-рятувальне судно будується повністю за рахунок бюджету в рамках федеральної цільової програми. Його вартість становить 2,79 млрд руб. Всього в Росії побудовано чотири таких судна, всі - на Невському суднобудівно-судноремонтному заводі в Ленінградській області. На цих суднах використовувалося обладнання Wärtsilä. Верф "Затока" окрім будівництва і ремонту суден також виробляє спеціальні металоконструкції для Кримського моста.

Нагадаємо, що світові автомобільні бренди працюють в окупованому Росією Криму в обхід введених Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки санкцій за незаконне анексію півострова.

Зазначимо, за даними дослідження Інституту світової економіки в Кілі, Німеччина зазнала найбільших втрат в експорті через санкції ЄС, запроваджені щодо Росії через її агресію в Україні.

Додамо, що на початку липня 2017 року розгорівся скандал навколо поставок газових турбін німецького концерну Siemens в обхід санкцій Європейського Союзу до окупованого Криму. У німецькому концерні Siemens заявили, що щонайменше дві газотурбінні установки, які він поставив для проекту в Росію, були доставлені на територію окупованого Криму проти його волі.

Спочатку в РФ заперечували факт таких постачань, але згодом дочірня структура російської корпорації "Ростех" "Технопромекспорт", яка купила газові турбіни Siemens в спільному підприємстві німецької компанії та "Силових машин", підтвердила факт їх поставки до Криму після модернізації.