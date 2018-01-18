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У Крим поставили генератори німецької МАN

Компанія стверджує, що обладнання могли перепродати
Кримський завод "Затока", який через санкції не зміг купити обладнання фінської Wärtsilä, отримав генератори концерну MAN. Німецька компанія заявляє, що нічого не поставляла в Крим, але не виключає перепродажу обладнання.
У Крим поставили генератори німецької МАN Фото: ТАСС

Дизельні генератори призначені для будівництва аварійно-рятувального судна вартістю 2,79 млрд руб, - повідомляє РБК з посиланням на джерело, ознайомлене з матеріалами Мінтрансу РФ (це відомство виступає замовником судна). Цю інформацію підтвердив РБК партнер декількох російських суднобудівних компаній.

Представник MAN Diesel&Turbo (підрозділ MAN, що займається виробництвом морського обладнання) заявив РБК, що компанії не відомо про використання генераторів на корабельні "Затока". "Ми не беремо участь і не брали участь у будь-яких поточних або недавніх проектах із заводом "Залив", - сказав він, додавши, що MAN не постачав ніяких генераторів на "Затоку" "за останні десять років".

Представник німецького концерну заявив, що чинні санкції забороняють поставляти генератори кримським компаніям або використовувати їх у Криму. "Ми суворо дотримуємося цих вказівок", - заявив співрозмовник РБК.

Європейські санкції, які були введені в 2014 році після приєднання Криму до Росії, передбачають заборону на експорт з ЄС на півострів товарів і технологій, які можуть бути використані у галузях транспорту, телекомунікацій або енергетики. Вони також забороняють європейським компаніям і громадянам інвестувати в підприємства Криму та імпорт місцевих продуктів. Влітку 2017 року дію санкцій було продовжено до 23 червня 2018 року.

У липні 2017 року стався міжнародний скандал через постачання турбін Siemens у Крим. Німецький концерн продав чотири турбіни в березні 2015 року для використання виключно на Таманському півострові, але у купленого обладнання змінився власник, і "дочка" "Ростеху" "Технопромекспорт" переправила його у Крим для будівництва двох електростанцій загальною потужністю 940 МВт. Siemens намагався оскаржити цю поставку в суді і повернути собі турбіни, але 14 грудня і 10 січня його позови були відхилені.

Представник MAN допустив, що "Затока" могла використовувати обладнання, яке було побудовано для інших суден, але "MAN не може це контролювати і знати про це".

Мінтранс РФ замовив будівництво аварійно-рятувального судна потужністю 4 МВт ще в 2015 році у єдиного постачальника - Зеленодольського заводу ім. О. М. Горького (входить у групу "Ак Барс"). За даними галузевих видань "Корабел" і Port News, це судно будується на керченській корабельні "Затока".

Джерела РБК розповіли, що під час будівництва судна біля кримської корабельні виникли проблеми з постачанням генераторів через санкції. Зокрема, фінська компанія Wärtsilä відмовилася постачати два дизельних генератори через санкції ЄС щодо Криму. Представник Wärtsilä підтвердив цю інформацію.

Аварійно-рятувальне судно будується повністю за рахунок бюджету в рамках федеральної цільової програми. Його вартість становить 2,79 млрд руб. Всього в Росії побудовано чотири таких судна, всі - на Невському суднобудівно-судноремонтному заводі в Ленінградській області. На цих суднах використовувалося обладнання Wärtsilä. Верф "Затока" окрім будівництва і ремонту суден також виробляє спеціальні металоконструкції для Кримського моста.

Нагадаємо, що світові автомобільні бренди працюють в окупованому Росією Криму в обхід введених Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки санкцій за незаконне анексію півострова.

Зазначимо, за даними дослідження Інституту світової економіки в Кілі, Німеччина зазнала найбільших втрат в експорті через санкції ЄС, запроваджені щодо Росії через її агресію в Україні.

Додамо, що на початку липня 2017 року розгорівся скандал навколо поставок газових турбін німецького концерну Siemens в обхід санкцій Європейського Союзу до окупованого Криму. У німецькому концерні Siemens заявили, що щонайменше дві газотурбінні установки, які він поставив для проекту в Росію, були доставлені на територію окупованого Криму проти його волі.

Спочатку в РФ заперечували факт таких постачань, але згодом дочірня структура російської корпорації "Ростех" "Технопромекспорт", яка купила газові турбіни Siemens в спільному підприємстві німецької компанії та "Силових машин", підтвердила факт їх поставки до Криму після модернізації.

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18 01 2018 19:50
ТЕГИ: Росія, Крим
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