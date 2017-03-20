У Криму судять українського журналіста Семену

Під час засідання журналіст заявив, що не визнає провини

В окупованому Сімферополі розпочався суд у справі українського журналіста Миколи Семени, якого звинувачують у "закликах до порушення територіальної цілісності РФ".

Під час засідання журналіст заявив, що не визнає провини.

"Мене звинувачують в тому, що в своїй статті я здійснив заклики до порушення територіальної цілісності Росії, з чим не згодні ні я, ні мій захист. Статус Криму є спірним, він обговорюється в світовому масштабі", - заявив журналіст, повідомляє "Радіо Свобода".

Нагадаємо, Микола Семена - журналіст української служби "Радіо Свобода", один із авторів проекта "Крим.Реалії". Справу проти Семени було порушено навесні 2016 року.

За версією звинувачення, Микола Семена порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму. Під закликами до порушення територіальної цілісності окупанти розуміють повернення Криму Україні.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на свободу висловлювання поглядів.

Семені було заборонено залишати півострів. У разі засудження журналісту загрожує 5 років ув'язнення.

Канада закликала Росію припинити переслідування журналіста Миколи Семени.