У Криму судять українського журналіста Семену
Під час засідання журналіст заявив, що не визнає провини.
"Мене звинувачують в тому, що в своїй статті я здійснив заклики до порушення територіальної цілісності Росії, з чим не згодні ні я, ні мій захист. Статус Криму є спірним, він обговорюється в світовому масштабі", - заявив журналіст, повідомляє "Радіо Свобода".
Нагадаємо, Микола Семена - журналіст української служби "Радіо Свобода", один із авторів проекта "Крим.Реалії". Справу проти Семени було порушено навесні 2016 року.
За версією звинувачення, Микола Семена порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму. Під закликами до порушення територіальної цілісності окупанти розуміють повернення Криму Україні.
На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на свободу висловлювання поглядів.
Семені було заборонено залишати півострів. У разі засудження журналісту загрожує 5 років ув'язнення.
Канада закликала Росію припинити переслідування журналіста Миколи Семени.
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