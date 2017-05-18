У Криму силовики затримують кримськотатарських активістів
"Зараз повідомили про затримання на центральній площі м Сімферополі наших співвітчизників! Серед них Сервер аг'а Караметов, Наріман Джемілєв і Сервер Ізмайлов. Везуть в центральний РВВС", - написав на своїй сторінці у Facebook Заїр Смедля.
Водночас заступник глави Меджліса Аліше Умеров повідомив, що Ізмайлов – літня людина з хворобою Паркінсона, "який вийшов на площу з національним прапором, і тільки за це його затримали".
Також Наріман Джелялов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що силовики намагалися затримати активіста національного руху кримських татар Сулеймана Кадирова, який прийшов покласти квіти до пам'ятника депортації.
Після з'ясування всіх обставин, Кадирова відпустили.
Як відомо, 18 травня в Україні відмічають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Нагадаємо, що в селі Строганівка в анексованому Криму ФСБ Росії провела обшук в будинку кримського татарина Ризи Ізетова, після цього його відвезли в невідомому напрямку.
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