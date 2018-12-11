У Кривому Розі запалили шини, вимагаючи включити опалення
"Будівля "Криворіжгазу" захоплена невідомими людьми. В заручниках утримуються співробітники підприємства, які вели з ними переговори. Компанія не може гарантувати безпечне газопостачання міста", - повідомляє прес-служба підприємства.
Як видно на фото, під "Криворіжгазом" стоять кілька десятків людей. На площі перед входом до будівлі лежать шини, деякі з них горять.
Відзначається, що будівлю підприємства взяли штурмом "через відмову "Нафтогазу України" постачати газ підприємству "Криворізька Теплоцентраль".
"У заручниках залишаються Анатолій Пономаренко, технічний директор, і Борис Рибка, начальник управління охорони праці, які вели з ними (учасниками мітингу, – ред.) переговори. Вони пояснювали, що "Нафтогаз України" повинен дати дозвіл на пуск газу, але люди нічого не хочуть чути, тому що їхні діти мерзнуть", - йдеться у повідомленні.
На місце прибули пожежні машини.
У "Криворіжгазі" додали, що через блокування підприємства не працює аварійна служба, а в місті "підвищена техногенна небезпека".
"Раніше незаконно були відкриті засувки, запущено п'ять котелень з шести. Система газопостачання розбалансована", - йдеться у повідомленні.
У "Криворіжгазі" пояснили, що "Нафтогаз України" відмовляється подавати газ на підприємство через борги за попередні періоди.
У зв'язку з цим станом на 12 листопада сотні тисяч жителів міста сидять без тепла.
Раніше iPress.ua вже писав, що в Кривому Розі не вмикають опалення через борги державного підприємства "Криворізька теплоцентраль".
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