У Києві біля будівлі "Київенерго" прогримів вибух

Через дорогу найшли тубус від гранатомета, поліція кваліфікувала вибух як "хуліганство"

У Києві біля будівлі "Київенерго" стався вибух. Як наголошується, в результаті даного інциденту ніхто не постраждав.

"До чергової частини надійшла інформація про вибух на пр. Перемоги, 93 біля будівлі "Київенерго". Пошкоджено фасад будівлі", - повідомляє прес-служба відділу комунікації.

За попередньою інформацією, зловмисник міг використовувати гранату. При огляді виявлено, що пошкоджена будівля, у якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників. Неподалік від місця події, через дорогу, виявили відстріляний тубус від гранатомета зі знищеними номерами.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/

Дії зловмисників кваліфікуються правоохоронцями за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження працівники поліції проводять всі необхідні оперативно-розшукові та слідчі дії з метою встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 13 квітня, невідомі обстріляли з гранатомета будівлю Київміськбуду, яка знаходиться на вулиці Омеляновича-Павленка 4/6.