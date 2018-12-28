У Києві побили співака DZIDZIO Інцидент стався перед ефіром на радіо Хіт ФМ

У п'ятницю, 28 грудня, в центрі Києва невідомі напали і побили актора і співака Dzidzio (Михайло Хома).

Фото: з вільних джерел

Інцидент стався біля радіокомпанії "Тауер" (HIT FM) на вулиці Хвойки, 15/15. Невідомі особи завдали акторові тілесних ушкоджень і втекли на двох автомобілях Мercedes. Деталі події і стан артиста встановлюють. Напад стався перед ефіром на HIT FM, що також підтвердила піар-менеджер музиканта Лілія Слюсар. "Михайлові завдано тілесних ушкоджень. Нападники втекли. З інцидентом розбирається поліція, і стан Михайла встановлює швидка допомога. Ми дамо офіційні коментарі пізніше", - написала вона у Facebook.

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