CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 28 грудня, в центрі Києва невідомі напали і побили актора і співака Dzidzio (Михайло Хома).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві побили співака DZIDZIO
Інцидент стався перед ефіром на радіо Хіт ФМ
Фото: з вільних джерел
Інцидент стався біля радіокомпанії "Тауер" (HIT FM) на вулиці Хвойки, 15/15. Невідомі особи завдали акторові тілесних ушкоджень і втекли на двох автомобілях Мercedes.
Деталі події і стан артиста встановлюють.
Напад стався перед ефіром на HIT FM, що також підтвердила піар-менеджер музиканта Лілія Слюсар.
"Михайлові завдано тілесних ушкоджень. Нападники втекли. З інцидентом розбирається поліція, і стан Михайла встановлює швидка допомога. Ми дамо офіційні коментарі пізніше", - написала вона у Facebook.
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28 12 2018 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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