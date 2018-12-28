Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві побили співака DZIDZIO

Інцидент стався перед ефіром на радіо Хіт ФМ
У п'ятницю, 28 грудня, в центрі Києва невідомі напали і побили актора і співака Dzidzio (Михайло Хома).
У Києві побили співака DZIDZIO Фото: з вільних джерел

Інцидент стався біля радіокомпанії "Тауер" (HIT FM) на вулиці Хвойки, 15/15. Невідомі особи завдали акторові тілесних ушкоджень і втекли на двох автомобілях Мercedes.

Деталі події і стан артиста встановлюють.

Напад стався перед ефіром на HIT FM, що також підтвердила піар-менеджер музиканта Лілія Слюсар.

"Михайлові завдано тілесних ушкоджень. Нападники втекли. З інцидентом розбирається поліція, і стан Михайла встановлює швидка допомога. Ми дамо офіційні коментарі пізніше", - написала вона у Facebook.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2018 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.