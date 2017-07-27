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У Києві сталась сутичка між прихильниками Саакашвілі та правоохоронцями, - ФОТО

Після бійки поліція пропустила до будинку АПУ ініціативну групу
У Києві під будівлею Адміністрації президента України відбулася сутичка прихильників позбавленого українського громадянства Міхеїла Саакашвілі з поліцією.
У Києві сталась сутичка між прихильниками Саакашвілі та правоохоронцями, - ФОТО Фото: "РБК-Україна"

Біля будівлі АПУ акцію протесту проводили близько сотні прихильників Саакашвілі. Після бійки поліція пропустила в будинок АПУ ініціативну групу, повідомляє "РБК-Україна".


Фото: "РБК-Україна"

Сьогодні в центрі столиці відбулася акція протесту прихильників Саакашвілі.

На Майдані провели віче для визначення подальших дій.

Нагадаємо, сьогодні Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

В свою чергу, Саакашвілі назвав себе учасником трьох революцій в Україні і наголосив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

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