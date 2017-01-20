У Києві в деяких маршрутках зросте ціна проїзду
За інформацією, яку публікували користувачі соціальних мереж, з 5 грн до 6 грн зросте тариф на проїзд у маршрутках № 205 (Індустріальний шляхопровід – Дарницька пл.), № 599 (вул. Митрополита Шептицького - ст. м "Харківська") і № 421 (ст. м "Петрівка" - вул. Симиренка). З 4 грн до 5 грн підніметься вартість проїзду у маршрутці № 566 (Лук'янівська пл. - пр. Відрадний) та № 569 (Лук'янівська пл. - станція "Київ-Волинський"). Про це пише видання "Сьогодні".
Перевізники пояснюють чергове подорожчання вимогами держави та міста і називають його неминучим. "Основні причини, які сприяли збільшенню вартості проїзду, - це підвищення мінімальної зарплати, подорожчання пального і вимога міськвлади проводити заміну автопарку, купувати екологічно чистий транспорт не нижче стандарту Євро-4. Це змушує нас брати кредити, які потрібно виплачувати", - розповів представник однієї з компаній-перевізників.
Зі свого боку, в комунальній службі перевезень пояснили, що з 21 січня вартість проїзду підвищиться на 1 грн в усіх приватних маршрутках столиці, які не встигли підняти ціни раніше. "Це пов'язано з підняттям мінімальної зарплати. З перевізниками було проведено переговори на рівні керівництва міста. Ухвалено рішення, що від суботи подорожчає проїзд в усіх маршрутках на 1 гривню. Тобто якщо раніше за проїзд брали 4, 5, 6 грн, тепер він стане 5, 6, 7 грн", - розповів начальник комунальної служби перевезень КМДА Сергій Савтир.
Водночас у КП "Київпастранс" запевнили, що на 39 маршрутах, якими управляє компанія, ціни на проїзд поки піднімати не будуть.
Нагадаємо, у грудні столичні перевізники вже піднімали ціни. Подорожчав проїзд у маршрутці №720, яка їздить з Боярки до площі Перемоги в Києві – раніше за проїзд по місту брали 4 гривні, а став – 5 гривень.
Зазначимо, через 2-3 місяці мінімум у двох містах буде запущений пілотний проект електронного квитка.
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