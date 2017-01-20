Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Києві в деяких маршрутках зросте ціна проїзду

Перевізники піднімають ціни через зростання зарплат водіям та вимоги міста до рухомого складу
Від суботи, 21 січня, у Києві на 1 грн підвищується вартість проїзду відразу в декількох маршрутках.
У Києві в деяких маршрутках зросте ціна проїзду Фото: kiev.vgorode.ua

За інформацією, яку публікували користувачі соціальних мереж, з 5 грн до 6 грн зросте тариф на проїзд у маршрутках № 205 (Індустріальний шляхопровід – Дарницька пл.), № 599 (вул. Митрополита Шептицького - ст. м "Харківська") і № 421 (ст. м "Петрівка" - вул. Симиренка). З 4 грн до 5 грн підніметься вартість проїзду у маршрутці № 566 (Лук'янівська пл. - пр. Відрадний) та № 569 (Лук'янівська пл. - станція "Київ-Волинський"). Про це пише видання "Сьогодні".

Перевізники пояснюють чергове подорожчання вимогами держави та міста і називають його неминучим. "Основні причини, які сприяли збільшенню вартості проїзду, - це підвищення мінімальної зарплати, подорожчання пального і вимога міськвлади проводити заміну автопарку, купувати екологічно чистий транспорт не нижче стандарту Євро-4. Це змушує нас брати кредити, які потрібно виплачувати", - розповів представник однієї з компаній-перевізників.

Зі свого боку, в комунальній службі перевезень пояснили, що з 21 січня вартість проїзду підвищиться на 1 грн в усіх приватних маршрутках столиці, які не встигли підняти ціни раніше. "Це пов'язано з підняттям мінімальної зарплати. З перевізниками було проведено переговори на рівні керівництва міста. Ухвалено рішення, що від суботи подорожчає проїзд в усіх маршрутках на 1 гривню. Тобто якщо раніше за проїзд брали 4, 5, 6 грн, тепер він стане 5, 6, 7 грн", - розповів начальник комунальної служби перевезень КМДА Сергій Савтир.

Водночас у КП "Київпастранс" запевнили, що на 39 маршрутах, якими управляє компанія, ціни на проїзд поки піднімати не будуть.

Нагадаємо, у грудні столичні перевізники вже піднімали ціниПодорожчав проїзд у маршрутці №720, яка їздить з Боярки до площі Перемоги в Києві – раніше за проїзд по місту брали 4 гривні, а став – 5 гривень. 

Зазначимо, через 2-3 місяці мінімум у двох містах буде запущений пілотний проект електронного квитка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 15:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat