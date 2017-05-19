У Києві відбувся невеликий мітинг на підтримку "ВКонтакте", - ФОТО

Мітингувальники принесли плакати на кшталт "Без ВК нам життя гірке" і "Save VK"

У п'ятницю, 19 травня, біля Адміністрації Президента України зібрався нечисленний мітинг, учасники якого вимагають відкрити доступ до російської соціальної мережі "ВКонтакте".

На мітингу зібралося декілька десятків людей, в основному молодь. Деякі з них принесли з собою плакати на кшталт "Без ВК нам життя гірке" і "Save VK", інформує "LB.ua".



Усі фото: ukr.lb.ua

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Разом з тим, керівник служби з питань інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони Валентин Петров заявив, що українців, які користуються російськими соціальними мережами в обхід блокування, не будуть переслідувати.