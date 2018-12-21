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У Києві за добу від грипу померли дві жінки

Жінки входили до групи ризику
У Києві в одній із клінік від грипу померли дві жінки. Про це повідомила завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця заслужений лікар України Ольга Голобовська.
У Києві за добу від грипу померли дві жінки Фото: sq.com.ua

Вона зазначила, що жінки входили до групи ризику, оскільки мали цукровий діабет. Жінкам було 47 та 86 років. 

"Також хворі пізно звернулися по медичну допомогу - після 5-го дня хвороби", - додала Голубовська.

Нагадаємо, що за минулий тиждень на грип і ГРВІ в Україні занедужали понад 213 тис. осіб. Загалом у країні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищено в 9 областях.

Додамо, 1 грудня у харківській лікарні померла 9-річна дитина, дівчинка хворіла грипом типу А (H1N1).

 

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21 12 2018 17:36
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