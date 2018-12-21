НОВИНИУ Києві в одній із клінік від грипу померли дві жінки. Про це повідомила завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця заслужений лікар України Ольга Голобовська.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві за добу від грипу померли дві жінки
Жінки входили до групи ризику
Фото: sq.com.ua
Вона зазначила, що жінки входили до групи ризику, оскільки мали цукровий діабет. Жінкам було 47 та 86 років.
"Також хворі пізно звернулися по медичну допомогу - після 5-го дня хвороби", - додала Голубовська.
Нагадаємо, що за минулий тиждень на грип і ГРВІ в Україні занедужали понад 213 тис. осіб. Загалом у країні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищено в 9 областях.
Додамо, 1 грудня у харківській лікарні померла 9-річна дитина, дівчинка хворіла грипом типу А (H1N1).
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21 12 2018 17:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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