У Києві за добу від грипу померли дві жінки

У Києві в одній із клінік від грипу померли дві жінки. Про це повідомила завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця заслужений лікар України Ольга Голобовська.

Вона зазначила, що жінки входили до групи ризику, оскільки мали цукровий діабет. Жінкам було 47 та 86 років.

"Також хворі пізно звернулися по медичну допомогу - після 5-го дня хвороби", - додала Голубовська.

Нагадаємо, що за минулий тиждень на грип і ГРВІ в Україні занедужали понад 213 тис. осіб. Загалом у країні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищено в 9 областях.

Додамо, 1 грудня у харківській лікарні померла 9-річна дитина, дівчинка хворіла грипом типу А (H1N1).