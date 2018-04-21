У Києві заарештували працівника Міноборони, який шпигував для Росії, - СБУ

У Києві Служба безпеки України затримала працівника одного із стратегічних підприємств Міністерства оборони, який шпигував на користь Росії.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє сайт СБУ.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) тривають слідчі дії.

Уродженець Росії, полковник запасу Збройних Сил України у липні 2017 року під час перебування у близьких родичів на території Росії був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки. На грошову винагороду колишній український військовий здійснював збір даних для передачі російським кураторам інформації з обмеженим доступом у сфері оборони нашої держави.

"Спецслужби РФ, зокрема, цікавила інформація щодо виконання державних оборонних замовлень та розробок новітніх авіаційних систем виявлення безпілотних літальних апаратів, що використовуються під час проведення антитерористичної операції на cході України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, агент намагався придбати безпілотник українського виробництва для передачі в Росію для здійснення повітряної розвідки.

Оперативники спецслужби задокументували, що зв'язок з "кураторами" шпигун здійснював під час поїздок на територію РФ та за допомогою листування електронною поштою. Після виконання "завдань" зловмисник планував виїхати до країни-агресора та отримати російське громадянство.

Також встановлено, що за сприяння співробітника розвідки РФ громадянин України уже отримав посвідку на проживання в Росії та переоформив військову пенсію для її отримання на російській території.

Співробітники СБУ затримали шпигуна у Києві на робочому місці. Під час проведення обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність.

Нагадаємо, що співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили старшого консультанта-експерта одного з центральних підрозділів Служби на співпраці зі спецслужбами РФ.