У Києві застрелили чоловіка, - ОНОВЛЕНО

На вулиці Табірній поблизу станції метро "Берестейська" в Києві близько полудня сталася стрілянина. У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення, один із них помер.

Встановлюють усі обставини події, особовий склад орієнтовано на розшук осіб, причетних до вбивства і поранення чоловіків, - повідомляє поліція Києва.

Інформація про вогнепальне поранення чоловіка в Шевченківському районі надійшла на лінію 102 о 12:12.

Як повідомили очевидці події, на трамвайній зупинці станції метро "Берестейська" було чутно близько 7 пострілів, на місце приїхали два екіпажі патрульної поліції.

Оновлення: спікер Нацполіції Києва повідомила про те, що стрілянина сталася у пункті національної лотереї.

"Там знаходиться МАФ, в якому розміщений пункт національної лотереї. За попередньою інформацією, на момент нападу там перебували 5 представників приватної охоронної фірми і адміністратор. Туди забігли 7 чоловік, з показів свідків, вони були у темній формі. Почалась бійка. Пролунало декілька пострілів, після цього зловмисники порозбігались в різні сторони", - зазначили в поліції, інформує "112.Україна".



Фото: Facebook Оксана Блищик

Також Оксана Блищик повідомила, що анкетні дані чоловіка, що загинув вже встановлені.

Раніше у Києві правоохоронці затримали трьох молодиків за поранення чоловіка, який заступився за кондуктора.