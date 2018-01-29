У Києві застрелили чоловіка, - ОНОВЛЕНО
Встановлюють усі обставини події, особовий склад орієнтовано на розшук осіб, причетних до вбивства і поранення чоловіків, - повідомляє поліція Києва.
Інформація про вогнепальне поранення чоловіка в Шевченківському районі надійшла на лінію 102 о 12:12.
Як повідомили очевидці події, на трамвайній зупинці станції метро "Берестейська" було чутно близько 7 пострілів, на місце приїхали два екіпажі патрульної поліції.
Оновлення: спікер Нацполіції Києва повідомила про те, що стрілянина сталася у пункті національної лотереї.
"Там знаходиться МАФ, в якому розміщений пункт національної лотереї. За попередньою інформацією, на момент нападу там перебували 5 представників приватної охоронної фірми і адміністратор. Туди забігли 7 чоловік, з показів свідків, вони були у темній формі. Почалась бійка. Пролунало декілька пострілів, після цього зловмисники порозбігались в різні сторони", - зазначили в поліції, інформує "112.Україна".
Фото: Facebook Оксана Блищик
Також Оксана Блищик повідомила, що анкетні дані чоловіка, що загинув вже встановлені.
Раніше у Києві правоохоронці затримали трьох молодиків за поранення чоловіка, який заступився за кондуктора.
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