У Київській області авто на швидкості врізалося у припарковану вантажівку, двоє загиблих

У результаті зіткнення загинула 9-річна донька водія легковика і його мама

У Київській області на 74 км траси Київ - Харків сталася смертельна аварія за участю автомобіля "Ford" та вантажівки "DAF", двоє загиблих.

Водій автомобіля врізався у припарковану на узбіччі фуру на високій швидкості. Унаслідок ДТП правий бік авто повністю розтрощило, загинули жінка та дитина, повідомляє "dtp.kiev.ua".

Наразі на місці аварії працюють швидка допомога і патрульна поліція. Рух трасою тимчасово ускладнено.

ДТП сталася через те що водій легковика на великій швидкості на повороті в'їхав у калюжу, після чого автомобіль відкинуло на припарковану на узбіччі вантажівку, інформує "112 Україна" з посиланням на поліцію Київської області

Нагадаємо, після кількох ДТП з великою кількістю жертв Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.

Додамо, у межах операції "Перевізник" поліція виявила близько трьох тисяч технічно несправних автобусів і зафіксувала понад 26 тисяч порушень правил перевезення пасажирів та дорожнього руху, допущених водіями автобусів.