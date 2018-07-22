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У Київській області авто на швидкості врізалося у припарковану вантажівку, двоє загиблих

У результаті зіткнення загинула 9-річна донька водія легковика і його мама
У Київській області на 74 км траси Київ - Харків сталася смертельна аварія за участю автомобіля "Ford" та вантажівки "DAF", двоє загиблих.
У Київській області авто на швидкості врізалося у припарковану вантажівку, двоє загиблих Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Водій автомобіля врізався у припарковану на узбіччі фуру на високій швидкості. Унаслідок ДТП правий бік авто повністю розтрощило, загинули жінка та дитина, повідомляє "dtp.kiev.ua".

Наразі на місці аварії працюють швидка допомога і патрульна поліція. Рух трасою тимчасово ускладнено. 

ДТП сталася через те що водій легковика на великій швидкості на повороті в'їхав у калюжу, після чого автомобіль відкинуло на припарковану на узбіччі вантажівку, інформує "112 Україна" з посиланням на поліцію Київської області

Нагадаємо, після кількох ДТП з великою кількістю жертв Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.

Додамо, у межах операції "Перевізник" поліція виявила близько трьох тисяч технічно несправних автобусів і зафіксувала понад 26 тисяч порушень правил перевезення пасажирів та дорожнього руху, допущених водіями автобусів.

 

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22 07 2018 17:05
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