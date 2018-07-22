У Київській області авто на швидкості врізалося у припарковану вантажівку, двоє загиблих
Водій автомобіля врізався у припарковану на узбіччі фуру на високій швидкості. Унаслідок ДТП правий бік авто повністю розтрощило, загинули жінка та дитина, повідомляє "dtp.kiev.ua".
Наразі на місці аварії працюють швидка допомога і патрульна поліція. Рух трасою тимчасово ускладнено.
ДТП сталася через те що водій легковика на великій швидкості на повороті в'їхав у калюжу, після чого автомобіль відкинуло на припарковану на узбіччі вантажівку, інформує "112 Україна" з посиланням на поліцію Київської області
Нагадаємо, після кількох ДТП з великою кількістю жертв Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.
Додамо, у межах операції "Перевізник" поліція виявила близько трьох тисяч технічно несправних автобусів і зафіксувала понад 26 тисяч порушень правил перевезення пасажирів та дорожнього руху, допущених водіями автобусів.
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