У Китаї чиновник стріляв у міське керівництво, після чого скоїв суїцид

Чиновник із китайської провінції Сичуань вистрілив у двох вищих за рангом посадовців, а потім убив себе

У китайській провінції Сичуань глава бюро землі та ресурсів міста Паньчжихуа вистрілив у у мера і лідера компартії міста, після чого вкоротив собі життя.

Інцидент стався у конференц-центрі, де проходила офіційна зустріч. Озброєний чоловік увійшов до будівлі та зробив постріли в двох вищих за рангом чиновників, а потім застрелився, - повідомляє ВВС.

Мотиви нападу та самогубства чиновника наразі невідомі. Мер та глава компартії отримали поранення, які не загрожують життю.

Раніше IPress.ua повідомляв, що у Німеччині, в столиці федеральної землі Гессен, місті Вісбаден невідомий відкрив стрілянину по людях.