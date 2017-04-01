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У Китаї чиновник стріляв у міське керівництво, після чого скоїв суїцид

Чиновник із китайської провінції Сичуань вистрілив у двох вищих за рангом посадовців, а потім убив себе
У китайській провінції Сичуань глава бюро землі та ресурсів міста Паньчжихуа вистрілив у у мера і лідера компартії міста, після чого вкоротив собі життя.
У Китаї чиновник стріляв у міське керівництво, після чого скоїв суїцид Фото:bbc.com

Інцидент стався у конференц-центрі, де проходила офіційна зустріч. Озброєний чоловік увійшов до будівлі та зробив постріли в двох вищих за рангом чиновників, а потім застрелився, -  повідомляє ВВС.

Мотиви нападу та самогубства чиновника наразі невідомі. Мер та глава компартії отримали поранення, які не загрожують життю.

Раніше IPress.ua повідомляв, що у Німеччині, в столиці федеральної землі Гессен, місті Вісбаден невідомий відкрив стрілянину по людях.

 
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04 01 2017 12:48
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