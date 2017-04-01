НОВИНИУ китайській провінції Сичуань глава бюро землі та ресурсів міста Паньчжихуа вистрілив у у мера і лідера компартії міста, після чого вкоротив собі життя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї чиновник стріляв у міське керівництво, після чого скоїв суїцид
Чиновник із китайської провінції Сичуань вистрілив у двох вищих за рангом посадовців, а потім убив себе
Фото:bbc.com
Інцидент стався у конференц-центрі, де проходила офіційна зустріч. Озброєний чоловік увійшов до будівлі та зробив постріли в двох вищих за рангом чиновників, а потім застрелився, - повідомляє ВВС.
Мотиви нападу та самогубства чиновника наразі невідомі. Мер та глава компартії отримали поранення, які не загрожують життю.
Раніше IPress.ua повідомляв, що у Німеччині, в столиці федеральної землі Гессен, місті Вісбаден невідомий відкрив стрілянину по людях.
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04 01 2017 12:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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