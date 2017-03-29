У Латвії звинуватили Росію у шпигунстві за політиками, журналістами і держустановами
Таку заяву після засідання уряду зробив директор Бюро по захисту Сатверсме (Конституції) (БЗС) Яніс Майзітіс, повідомляє Delfi.
Майзітіс у вівторок, 28 березня, за зачиненими дверима доповідав уряду про результати роботи БЗС в минулому році. У бюро немає інформації про те, що в результаті шпигунства в розпорядженні російських або інших іноземних спецслужб могли опинитися дані про Латвію, що містять державну таємницю.
Майзітіс зазначив, що активність шпигунської діяльності Росії в минулому році не сильно відрізнялася від 2015 року, і в цілому її можна оцінити як середню.
В цьому році в Латвію, як і в дві інші країни Балтії, прибудуть міжнародні батальйони НАТО. За словами Майзітіса, з урахуванням посилення присутності сил альянсу в регіоні активність спецслужб Росії в Латвії може зберегтися на колишньому рівні, але не виключені і спеціальні заходи, спрямовані проти солдатів НАТО.
"Ці процеси, зрозуміло, будуть в сфері уваги служби безпеки і в цьому році", - підкреслив він.
Майзітіс відмовився відповідати на питання про те, хто був об'єктом кібершпигунства, зазначивши, що це були політики різного рівня.
"Якщо ми виявляємо такі ситуації, то ділимося інформацією з тими особами та установами, які стали мішенню", - сказав керівник бюро.
Він запевнив, що секретна інформація, що є у розпорядженні органів безпеки і правоохоронних установ Латвії, знаходиться під надійним захистом, а отримана в результаті кібершпигунства інформація є "досить цікавими розвідувальними даними, але не державною таємницею".
Майзітіс зазначив, що випадки кібершпигунства свідчать про те, що громадянам Латвії та посадовим особам необхідно бути пильними і дотримуватися всіх умов безпеки при використанні сучасних технологій.
Нагадаємо, що заступник керівника фракції “Народний фронт” Вікторія Сюмар заявляла, що проти України ведеться масштабна кіберрозвідка, очевдино, з боку Російської Федерації з метою дискредитації певних політиків та окремих політичних сил.
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