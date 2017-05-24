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У луганського податківця вилучили $2,8 млн готівки, - Луценко

Генпрокурор закликав здатися слідству всім, хто намагається втекти
У затриманого внаслідок одномоментної антикорупційної спецоперації екс-керівника Державної податкової адміністрації Луганської області Олександра Антипова вилучили 2,8 мільйона доларів готівки.
У луганського податківця вилучили $2,8 млн готівки, - Луценко Фото:112.ua

"Уже затримано й доставлено в Генеральну прокуратуру в кайданках 22 колишніх керівника податкової системи, які завдали збитків Україні – близько 10 мільярдів доларів. Зокрема серед них керіники податків ців таких областей як Харківська – Денисюк, Луганської – Антипов. До речі при обшуку в нього у чемодані знайшли 2,8 мільйона доларів", – повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, звітуючи перед парламентом.

Генпрокурор заначив, що двох областях податківців хтось попередив і вони втекли.

"Прикордонники чекають, але найкраще – здатися слідству", – попередив утікачів Луценко.

Нагадаємо, що правоохоронці проводять більше 400 обшуків у податківців в 15 областях України в рамках одномоментної антикорупційної операції, затриманих будуть доставляти літаками до Києва.

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