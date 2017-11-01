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У Луганську близько 250 тис. осіб залишились без води, - ОБСЄ

Це сталося в результаті прориву трубопроводу на Петровській водонасосній станції
Близько 250 тисяч людей, що проживають в окупованому Луганську, залишилися без води.
У Луганську близько 250 тис. осіб залишились без води, - ОБСЄ Фото: EPA / UPG

Це сталося в результаті прориву трубопроводу на Петровській водонасосній станції в підконтрольному уряду селі Артема, повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Facebook, інформує УНН.

За інформацією СММ ОБСЄ, місія сприяла встановленню режиму припинення вогню, а також здійснювала моніторинг його дотримання для того, щоб працівники водоканалу змогли провести ремонтні роботи.

"Спостерігачі відвідали місце, де проходить пошкоджена труба. Працівники зі спеціалізованим обладнанням усували пошкодження на місці. Ремонтні роботи тривають і сьогодні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 6 січня комунальному підприємству "Попаснянський районний водоканал" було сплачено частину боргу в розмірі 10,5 млн гривень за водопостачання на не підконтрольну уряду України територію Луганської області.

8 січня компанія "Луганське енергетичне об'єднання" відновила подачу електроенергії на Попаснянський водоканал - в непідконтрольний Україні Луганськ і його околиці постачатиметься вода.

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11 01 2017 17:16
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