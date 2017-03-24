У Луцьку хочуть позбавити Тимощука звання Почесного громадянина міста за роботу в Росії
Така позиція мешканців обласного центру Волині пов'язана з тим, що футболіст є тренером у російському клубі "Зеніт".
"На сході України триває війна. Щодня там гинуть наші хлопці, ламаються чиїсь долі, матері хоронять синів! Чи не щотижня прощаються із воїнами й на Волині.
Сумніви стосовно того, проти кого воює наша держава відсутні: без Російської Федерації конфлікт було б давно локалізовано і припинено. У час війни з Росією аморально вести будь-які стосунки із ворогом – торговельні чи робочі.
Вихованець волинського футболу Анатолій Тимощук, безсумнівно, тривалий час прославляв наш край і країну в світі. Але його рішення працювати тренером ФК "Зеніт", власником якого є російська державна корпорація "Газпром", викликало в місті обурення. Більшість не тільки футбольної громадськості обурюється таким вчинком Анатолія.
Наполягаємо на скасуванні рішення міськради від 18 червня 2008 року #28/7 (про присвоєння звання "Почесного громадянина міста Луцьк") та позбавленні А. Тимощука цього високого звання!", – йдеться у заяві, що супроводжує петицію, інформує "Футбол 24".
Відзначимо, що уже зібрано 19 підписів із 300 необхідних для розгляду петиції. Свій підпис можна буде поставити ще протягом 14 днів.
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