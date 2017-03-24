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У Луцьку хочуть позбавити Тимощука звання Почесного громадянина міста за роботу в Росії

Колишній футболіст збірної України працює в російському клубі
Деякі мешканці міста Луцька не хочуть бачити екс-півзахисника збірної України та "Шахтаря" Анатолія Тимощука почесним громадянином свого міста.
У Луцьку хочуть позбавити Тимощука звання Почесного громадянина міста за роботу в Росії Фото:fc-zenit.ru

Така позиція мешканців обласного центру Волині пов'язана з тим, що футболіст є тренером у російському клубі "Зеніт".

"На сході України триває війна. Щодня там гинуть наші хлопці, ламаються чиїсь долі, матері хоронять синів! Чи не щотижня прощаються із воїнами й на Волині.

Сумніви стосовно того, проти кого воює наша держава відсутні: без Російської Федерації конфлікт було б давно локалізовано і припинено. У час війни з Росією аморально вести будь-які стосунки із ворогом – торговельні чи робочі.

Вихованець волинського футболу Анатолій Тимощук, безсумнівно, тривалий час прославляв наш край і країну в світі. Але його рішення працювати тренером ФК "Зеніт", власником якого є російська державна корпорація "Газпром", викликало в місті обурення. Більшість не тільки футбольної громадськості обурюється таким вчинком Анатолія.

Наполягаємо на скасуванні рішення міськради від 18 червня 2008 року #28/7 (про присвоєння звання "Почесного громадянина міста Луцьк") та позбавленні А. Тимощука цього високого звання!", – йдеться у заяві, що супроводжує петицію, інформує "Футбол 24".

Відзначимо, що уже зібрано 19 підписів із 300 необхідних для розгляду петиції. Свій підпис можна буде поставити ще протягом 14 днів.

Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук увійшов до тренерського штабу "Зеніту" в цьому місяці.
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24 03 2017 19:55
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