У Луцьку хочуть позбавити Тимощука звання Почесного громадянина міста за роботу в Росії

Деякі мешканці міста Луцька не хочуть бачити екс-півзахисника збірної України та "Шахтаря" Анатолія Тимощука почесним громадянином свого міста.

Така позиція мешканців обласного центру Волині пов'язана з тим, що футболіст є тренером у російському клубі "Зеніт".

"На сході України триває війна. Щодня там гинуть наші хлопці, ламаються чиїсь долі, матері хоронять синів! Чи не щотижня прощаються із воїнами й на Волині.

Сумніви стосовно того, проти кого воює наша держава відсутні: без Російської Федерації конфлікт було б давно локалізовано і припинено. У час війни з Росією аморально вести будь-які стосунки із ворогом – торговельні чи робочі.

Вихованець волинського футболу Анатолій Тимощук, безсумнівно, тривалий час прославляв наш край і країну в світі. Але його рішення працювати тренером ФК "Зеніт", власником якого є російська державна корпорація "Газпром", викликало в місті обурення. Більшість не тільки футбольної громадськості обурюється таким вчинком Анатолія.

Наполягаємо на скасуванні рішення міськради від 18 червня 2008 року #28/7 (про присвоєння звання "Почесного громадянина міста Луцьк") та позбавленні А. Тимощука цього високого звання!", – йдеться у заяві, що супроводжує петицію, інформує "Футбол 24".

Відзначимо, що уже зібрано 19 підписів із 300 необхідних для розгляду петиції. Свій підпис можна буде поставити ще протягом 14 днів.