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У львівській церкві чоловік 15 хвилин крав скриньку з пожертвами, - ВІДЕО

Чоловік не помітив камеру
31-річний чоловік кілька раз перехрестився, сором’язливо просунув скриньку до виходу, а потім вийшов із нею на вулицю, не помічаючи камер відеоспостереження.
У львівській церкві чоловік 15 хвилин крав скриньку з пожертвами, - ВІДЕО Фото: скрін

Інцидент стався 17 березня у Храмі успіння пресвятої Богородиці УГКЦ на вул. Максимовича.

Момент крадіжки зафіксували камери відеоспостереження, встановлені всередині і на подвір’ї храму.

“У Сихівський відділ поліції звернувся за допомогою 47-річний настоятель одного із львівських храмів. Він повідомив, що 17 березня близько 08:35 невідома особа викрала з церкви скриньку, в якій були пожертви парафіян”, – повідомила Національна поліція.

21 березня крадія-невдаху затримали. Ним виявився раніше судимий 31-річний львів’янин. Вкрадену скриньку вилучили, за фактом крадіжки відкрили кримінальне впровадження.

Триває досудове розслідування. В разі доведення вини, чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити суддю Дзержинського міського суду Донецької області через звинувачення у крадіжці чаю та годинника в магазині.
 

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22 03 2018 18:53
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