У львівській церкві чоловік 15 хвилин крав скриньку з пожертвами, - ВІДЕО
Інцидент стався 17 березня у Храмі успіння пресвятої Богородиці УГКЦ на вул. Максимовича.
Момент крадіжки зафіксували камери відеоспостереження, встановлені всередині і на подвір’ї храму.
“У Сихівський відділ поліції звернувся за допомогою 47-річний настоятель одного із львівських храмів. Він повідомив, що 17 березня близько 08:35 невідома особа викрала з церкви скриньку, в якій були пожертви парафіян”, – повідомила Національна поліція.
21 березня крадія-невдаху затримали. Ним виявився раніше судимий 31-річний львів’янин. Вкрадену скриньку вилучили, за фактом крадіжки відкрили кримінальне впровадження.
Триває досудове розслідування. В разі доведення вини, чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити суддю Дзержинського міського суду Донецької області через звинувачення у крадіжці чаю та годинника в магазині.
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