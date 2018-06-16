У львівському магазині секонд-хенду розірвався боєприпас
Як повідомили в поліції Львівської області, близько 13:00 в один з магазинів на вулиці Широкій невідомий чоловік кинув пакунок, після чого стався вибух і утворилося задимлення.
"На місці події працюють експерти-вибохотехніки та слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що незначне задимлення та різкий хімічний запах в магазині спричинив вибухопакет для страйкболу. Постраждалих немає", – розповіли правоохоронці.
За даними львівського видання "Вголос", вибух стався в магазині "Євросекондхенд" по вул. Широка 81а.
Нагадаємо, сьогодні вранці в Черкасах вибухнув автомобіль "Мерседес", загинув бізнесмен.
У Києві власнику автомобіля, в якому вибухнула граната, оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за двома статтями.
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