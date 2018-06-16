Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У львівському магазині секонд-хенду розірвався боєприпас

Ніхто не постраждав
У Львові в магазині на вулиці Широкій вибухнув боєприпас для страйкболу.
У львівському магазині секонд-хенду розірвався боєприпас Фото: facebook.com/pg/MVS.LVIV

Як повідомили в поліції Львівської області, близько 13:00 в один з магазинів на вулиці Широкій невідомий чоловік кинув пакунок, після чого стався вибух і утворилося задимлення.

"На місці події працюють експерти-вибохотехніки та слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що незначне задимлення та різкий хімічний запах в магазині спричинив вибухопакет для страйкболу. Постраждалих немає", – розповіли правоохоронці.

За даними львівського видання "Вголос", вибух стався в магазині "Євросекондхенд" по вул. Широка 81а.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Черкасах вибухнув автомобіль "Мерседес", загинув бізнесмен.

У Києві власнику автомобіля, в якому вибухнула граната, оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за двома статтями.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2018 18:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.