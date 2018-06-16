У львівському магазині секонд-хенду розірвався боєприпас

У Львові в магазині на вулиці Широкій вибухнув боєприпас для страйкболу.

Як повідомили в поліції Львівської області, близько 13:00 в один з магазинів на вулиці Широкій невідомий чоловік кинув пакунок, після чого стався вибух і утворилося задимлення.

"На місці події працюють експерти-вибохотехніки та слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що незначне задимлення та різкий хімічний запах в магазині спричинив вибухопакет для страйкболу. Постраждалих немає", – розповіли правоохоронці.

За даними львівського видання "Вголос", вибух стався в магазині "Євросекондхенд" по вул. Широка 81а.

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