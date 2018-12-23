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У Львові частково відновили роботу різдвяних ярмарків

При обстеженні не зафіксовано наявність газових балонів у дерев’яних будиночках ярмарку
У Львові районні комісії рекомендували відновити роботу об’єктів різдвяних ярмарків, де немає потреби застосовували підігрівальні прилади.
У Львові частково відновили роботу різдвяних ярмарків львів ярмарок

"Відповідно до акту обстеження об’єктів торгівлі різдвяного ярмарку на пр. Свободи, пл. Ринок та пр. Червоної Калини, комісією рекомендовано відновити роботу об’єктів торгівлі, де реалізується продукція, яка не потребує застосування підігрівальних приладів, при дотриманні вимог протипожежної безпеки, після 17-ї год. 23 грудня. Відновлення роботи інших об’єктів торгівлі можливе за окремим рішенням комісії", - повідомиляє прес-служба міської ради.

Зазначається, що комісії обстежили у Галицькому районі 82 об’єкти різдвяного ярмарку (дерев'яні будиночки) на площі Ринок та 108 об’єктів різдвяного ярмарку на проспекті Свободи, а в Сихівському районі - 11 дерев’яних будиночків щодо дотримання правил протипожежної безпеки, наявність газового устаткування.

При обстеженні не зафіксовано наявність газових балонів у дерев’яних будиночках ярмарку, запевнили у міськраді.

Нагадаємо, у суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку біля Оперного театру у Львові стався вибух. За даними ДСНС Львівщини, унаслідок пожежі постраждали четверо людей.

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23 12 2018 20:27
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