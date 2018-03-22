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У Львові дозволили вивішувати на адмінбудівлях червоно-чорний прапор

Відповідне рішення депутати міськради прийняли одноголосно
Депутати Львівської міської ради досягли компромісу і затвердили 9 пам’ятних дат, у які поруч із державним прапором України в місті буде вивішуватися червоно-чорний.
У Львові дозволили вивішувати на адмінбудівлях червоно-чорний прапор Фото: iPress.ua

За відповідне рішення проголосували 59 депутатів, повідомляє сайт міськради.

Прапор національно-визвольної боротьби українського народу вивішуватимуть на флагштоках біля міської ради та біля районних адміністрацій міста поряд з синьо-жовтим. Таким чином, два прапори у Львові вивішуватимуть 1 січня, 3 лютого, 5 березня, 21 травня, у четверту неділю травня, 14, 30 червня, 30 липня та 14 жовтня. 

Керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, також буде рекомендовано вивішувати поруч з державним прапором червоно-чорний стяг.

Нагадаємо, Львівська міська рада 15 березня прийняла рішення, згідно з яким, у пам’ятні дні, пов’язані з визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті борців за незалежність України, у місті вивішуватимуть виключно державний прапор України.

Цю ухвалу запропонували чиновники міської ради, за неї проголосували 44 депутати. Водночас, у залі не вистачило голосів за альтеративне рішення депутатки від фракції ВО "Свобода" Мар’яни Батюк, згідно з яким у пам’ятні дні на Ратуші, Високому Замку, будівлях комунальних установ та районних адміністрацій поруч з синьо-жовтим мали б вивішувати також червоно-чорний прапор.

Перед сесією міськради 22 березня представники націоналістичних організацій розпочали пікет з вимогою офіційно визнати червоно-чорний прапор і вивішувати його поряд з державним прапором у святкові чи жалобні дні, пов’язані з національно-визвольними змаганнями. Участь в акції беруть представники "Національного корпусу", ВО "Свобода", "Правого сектору", "Соколу", ОУН та інших націоналістичних організацій, повідомляє ZIK.

Фото: zik

Нагадаємо, у неділю, 4 березня, центральними вулицями Львова пройшла смолоскипна хода активістів праворадикальних організацій, приурочена до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича 5 березня 1950 року.

Заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький заявив, що слова України не відповідають реальним діям, та заявив про проблему довіри до українського партнера.

 

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22 03 2018 14:57
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