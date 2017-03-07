У Львові невідомі кинули "коктейль Молотова" в синагогу

У Львові у чинну синагогу на вул. братів Міхновських вандали кинули "коктейль Молотова".

Інцидент стався ще в п'ятницю, 30 червня, але про це стало відомо тільки в понеділок, 3 липня, після повідомлення прес-служби Львовської міськради.

У міськраді заявили, що засуджують акти вандалізму щодо євреїв, і звернулися до правоохоронних органів, щоб максимально оперативно розслідувати ці дії.

"Львів завжди був, є і буде містом толерантним", - заявив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Крім цього випадку у Львові відбувся ще один акт вандалізму щодо євреїв - на стінах синагоги на вул. Шолом-Алейхема невідомі написали образливі висловлювання. Про це ZAXID.NET заявила директор Всеукраїнського єврейського благодійного фонду "Хесед-Ар'є" Адель Діанова.

За її словами, кинутий в синагогу на вул. Міхновських "коктейль Молотова" у вікно не потрапив. Він вдарився об стіну між вікнами, через що впав у двір, де і згорів. А на вул. Шолом-Алейхема, де є колишній будинок єврейської громади, написали "Геть жидівську владу" і "Жиди, пам'ятайте 1 липня", натякаючи на погроми, які відбувалися у Львові з 30 червня по 2 липня 1941 року, коли загинули 7 тис. євреїв.

Як наголошується, в ніч на 21 червня стався інший схожий акт вандалізму. Хулігани розмалювали меморіальну стелу на площі Синагог у центрі Львова, залишивши на стелі напис "White power", що є одним з гасел сучасних неонацистів, і свастику.

Нагадаємо, в Умані група неонацистів увірвалася на могилу єврейського праведника Рабі Нахмана і, вигукуючи антисемітські образи (видання зазначає, що вони були російською мовою), кинула свинячу голову з вирізаною свастикою, пакети з червоною фарбою у кімнату, використавши сльозогінний газ перед втечею.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування осквернення синагоги.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.