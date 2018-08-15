У Львові подружжя судді і митника засипали "нерухомими" подарунками, – ЗМІ

Станом на 2017 рік у готівці подружжя зберігає в іноземній і українській валюті понад 1 млн гривень

Суддя Львівського окружного адміністративного суду Наталія Сподарик разом із чоловіком-митником отримали в подарунок не одну сотню квадратних метрів нерухомості.

Про це йдеться у розслідуванні ресурсу Prosud, що є проектом "Автомайдану". Як з'ясували автори публікації, все життя суддя працює винятково на державних посадах, держслужбовцем є і її чоловік - Петро Гріндзяк, який працює на Львівській митниці.

Після аналізу декларацій Сподарик за 2013-2017 роки, стало зрозуміло, що її з чоловіком доходи – це винятково зарплата. У підсумку за 5 років Сподарик отримала від держави 958 тисяч гривень. Її чоловік - удвічі менше – 518 тисяч.

Проте заощадження родина має немалі - станом на 2017 рік у готівці подружжя зберігає в іноземній і українській валюті понад 1 млн гривень.

З нерухомості суддя декларує будинок і квартиру у Львові на 418 і на 135 кв. м відповідно, а також 2 земельні ділянки у Львові на 1000 та 235 кв. м відповідно.



Будинок на 418 квадратних метрів у Львові

Чоловік Петро Гріндзяк з батьками та братом володіє також квартирою на 52 квадратів у Львівській області. Сподарик має право користування автомобілями Mercedes Benz ML 350 2011 року випуску та Audi Q7 2015 року, які належать її батькам.



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Автори розслідування кажуть, що такі значні статки при порівняно малій зарплаті є наслідком дарування, зокрема, подружжя отримало в подарунок будинок і квартиру у Львові. Останній об'єкт нерухомості подарував навіть не родич, а "близький друг батьків чоловіка, який покинув Україну".

"Більшість є подарунком. Вже традиційно друзі та родичі суддів – доволі щедрі дарувальники", - пояснюють розслідувачі.

За їхніми даними, минулого тижня (6-10 серпня) Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала суддю Сподарик такою, що відповідає посаді й може надалі здійснювати правосуддя.

Нагадаємо, що на родичів та незаможних друзів екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова записано близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та під десяток в Іспанії.