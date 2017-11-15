У Львові та Рівному надійшли неправдиві повідомлення про замінування вокзалів
Мінування не підтвердилися, проте з автовокзалу поліція евакуювала близько 200 осіб, а із залізничного вокзалу - 50 осіб. Відомості за цими фактами зареєстровано в Журналі єдиного обліку про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
У Львові через неправдиве повідомлення про замінування було евакуйовано близько 400 осіб, передає Zaxid.net.
Інформацію про замінування перевіряли експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та інші служби, які залучають у таких випадках.
Правоохоронці обстежили будівлю вокзалу та прилеглу до нього територію - вибухонебезпечних предметів не виявлено. Зараз поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про неправдиве замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомлялося, вчора шукали вибухівку в ТЦ та на вокзалі в Києві і на чотирьох станціях метро в Харкові.
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