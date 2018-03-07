У Львові туристи більше доби не можуть вилетіти до Барселони
Перевізник, не пояснюючи причин, тричі переносив виліт, передає УНІАН з посиланням на заяву прес-секретаря міжнародного аеропорту "Львів" Ольги Ковалик.
На цей момент аеропорт отримав інформацію від авіаперевізника про те, що рейс Барселона - Львів - Барселона авіакомпанії YanAir знову переноситься: виліт з попередньо заявленого о 17:35 переноситься на 18:20 вівторка.
За словами Ковалик, в аеропорту немає інформації про кількість пасажирів на цей рейс, які тривалий час чекають вильоту.
Також в аеропорту перебувають пасажири рейсу до Батумі (Грузія), затримка їхнього вильоту становить більше двох годин.
Ковалик зазначила, що скасування і перенесення рейсів не залежать від аеропорту, який зараз має можливість приймати всі літаки.
Нагадаємо, що українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку за кордоном. Зокрема, через конфлікти туроператорів з авіаперевізниками.
Так, українці застрягли в Тунісі, Албанії, на іспанському острові Мальорка, Грузії, Єгипті, Туреччині та інших курортних країнах.
Заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук заявив, що в Україні значно збільшилась кількість охочих відпочити, через що у чартерних авіаперевізників не вистачає пасажиромісць і відбуваються затримки рейсів.
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