У Львові туристи більше доби не можуть вилетіти до Барселони

З вчорашнього обіду перевізник переносить рейс, не пояснюючи причин

В аеропорту "Львів" туристи більше доби чекають вильоту до Іспанії. Чартерний рейс Барселона - Львів авіакомпанії YanAir повинен був вилетіти зі Львова до Барселони ще 2 липня о 13-й годині.

Перевізник, не пояснюючи причин, тричі переносив виліт, передає УНІАН з посиланням на заяву прес-секретаря міжнародного аеропорту "Львів" Ольги Ковалик.

На цей момент аеропорт отримав інформацію від авіаперевізника про те, що рейс Барселона - Львів - Барселона авіакомпанії YanAir знову переноситься: виліт з попередньо заявленого о 17:35 переноситься на 18:20 вівторка.

За словами Ковалик, в аеропорту немає інформації про кількість пасажирів на цей рейс, які тривалий час чекають вильоту.

Також в аеропорту перебувають пасажири рейсу до Батумі (Грузія), затримка їхнього вильоту становить більше двох годин.

Ковалик зазначила, що скасування і перенесення рейсів не залежать від аеропорту, який зараз має можливість приймати всі літаки.

Нагадаємо, що українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку за кордоном. Зокрема, через конфлікти туроператорів з авіаперевізниками.

Так, українці застрягли в Тунісі, Албанії, на іспанському острові Мальорка, Грузії, Єгипті, Туреччині та інших курортних країнах.

Заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук заявив, що в Україні значно збільшилась кількість охочих відпочити, через що у чартерних авіаперевізників не вистачає пасажиромісць і відбуваються затримки рейсів.