У МЕРТ пояснили причину затримки авіарейсів

Заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук заявив, що в Україні значно збільшилась кількість охочих відпочити, через що у чартерних авіаперевізників не вистачає пасажиромісць і відбуваються затримки рейсів.

За його словами, останні дні видалися особливо напруженими, оскільки більше тисячі українців стали заручниками комерційного конфлікту між авіакомпанією "Bravo Airways" та туроператором "Oasis Travel". Але ситуація з поверненням туристів з Тунісу вже врегульована.

Він додав, що господарюючі суб'єкти не змогли домовитися на своєму рівні і тому міністерство мало невідкладно втрутитися.

"Проблема, яка гостро постала у цьому літньому сезоні прямо пов’язана із збільшенням кількості бажаючих відпочити, що в рази перевищила обсяг пасажиромісць, що фактично можуть надати авіаперевізники чартерних рейсів, та постійним демпінгуванням цін на тури", - написав Титарчук у Facebook.

"Незадовільний технічний стан літаків додає негативу, призводить до постійного виходу з ладу бортів та відповідно до зриву рейсів в обох напрямках", - додав він.

На його думку, у гонитві за надприбутками туроператори завідомо беруть на себе зобов’язання, обсяги яких реально більші за спроможності бюджетних авіаперевізників.

"При цьому, ані туроператор, ані авіаперевізник, киваючи один на одного, не бажають нести додаткових фінансових витрат за повернення туриста в Україну. Постійні затримки рейсів тягнуть за собою зростання витрат туроператора на проживання, харчування туристів, а також на виплати компенсацій в залежності від часу затримки вильоту", - розповів представник міністерства.

Щоб не зірвати туристичний сезон, він закликав туроператорів та авіаперевізників до порозуміння.

Титарчук зазначив, що вже провів низку робочих нарад за участі представників Мінфіну, ДРС та Держпродспоживслужби, а також плануються зустрічі з Службою безпеки, міністерством внутрішніх справ, Антимонопольним комітетом та Мін'юстом, де мають бути опрацьовані першочергові заходи по впорядкування туристичної діяльності.

Нагадаємо, що українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку за кордоном. Зокрема, через конфлікти туроператорів з авіаперевізниками.

Так, українці застрягли в Тунісі, Албанії, на іспанському острові Мальорка, Грузії, Єгипті, Туреччині та інших курортних країнах.