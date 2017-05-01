У Мексиканській затоці горить нафтова платформа Наразі інформації про постраждалих немає

Берегова охорона США повідомила про пожежу на нафтовій платформі в Мексиканському заливі, який знаходиться у 128 км від узбережжя Луізіани.

Фото: Getty Images

Згідно з повідомленням Охорони, людей з платформи евакуювали на рятувальному судні, інформує Associated Press. Наразі інформації про постраждалих немає.

Фото: google maps З пожежею борються чотири судна. Стосовно інциденту відкрито розслідування. Нагадаємо, що в результаті серії вибухів на нафтовому танкері на заводі в Пакистані загинули 12 людей, 58 отримали поранення.

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