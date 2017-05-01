CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБерегова охорона США повідомила про пожежу на нафтовій платформі в Мексиканському заливі, який знаходиться у 128 км від узбережжя Луізіани.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мексиканській затоці горить нафтова платформа
Наразі інформації про постраждалих немає
Фото: Getty Images
Згідно з повідомленням Охорони, людей з платформи евакуювали на рятувальному судні, інформує Associated Press.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Фото: google maps
З пожежею борються чотири судна. Стосовно інциденту відкрито розслідування.
Нагадаємо, що в результаті серії вибухів на нафтовому танкері на заводі в Пакистані загинули 12 людей, 58 отримали поранення.
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