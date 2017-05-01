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У Мексиканській затоці горить нафтова платформа

Наразі інформації про постраждалих немає
Берегова охорона США повідомила про пожежу на нафтовій платформі в Мексиканському заливі, який знаходиться у 128 км від узбережжя Луізіани.
У Мексиканській затоці горить нафтова платформа Фото: Getty Images

Згідно з повідомленням Охорони, людей з платформи евакуювали на рятувальному судні, інформує Associated Press.

Наразі інформації про постраждалих немає.


Фото: google maps

З пожежею борються чотири судна. Стосовно інциденту відкрито розслідування.

Нагадаємо, що в результаті серії вибухів на нафтовому танкері на заводі в Пакистані загинули 12 людей, 58 отримали поранення.

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05 01 2017 15:31
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