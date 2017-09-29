У Мінекономіки Росії підтвердили торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу, - Bloomberg

Росія допомогає "ДНР" та "ЛНР" "вирішити всі свої проблеми з соціальною інфраструктурою

Заступник міністра економіки Росії Сергій Назаров підтвердив, що самоназвані "ДНР" та "ЛНР" продають вугілля до РФ, а Росія повторно відправляє його третім країнам.

Щомісячно з окупованого Донбасу відправляється близько 1 млн тонн вугілля. Далі Росія експортує його у треті країни через морські порти, - повідомляє Bloomberg.

Заступник міністра заявляє, що таким чином Росія допомогає "ДНР" та "ЛНР" "вирішити всі свої проблеми з соціальною інфраструктурою, бюджетом та пенсіями".

Назаров перебуває під санкціями з баку Міністерства фінансів США, з позначкою, що той "причетний до проектів з транспортом, енергетикою, торгівлею…бойовиків на Донбасі".

Як повідомляв iPress.ua, у липні з Російської Федерації експортували в країни Європи близько 267 тис. тонн вугілля, нелегально вивезених з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що раніше російські митники офіційно навели дані про завезення антрациту з "ДНР" і "ЛНР".