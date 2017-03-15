Поліція знайшла бомбу в будівлі Міністерства фінансів Німеччини
За даними поліції, бомба була саморобною. Вона складалася з компонентів, які зазвичай використовуються для виробництва піротехніки, і була спроектована так, щоб завдати серйозних каліцтв тому, хто розкриє згорток, повідомляє BBC.
У поліції не уточнили, чи є у них вже підозрювані в створенні бомби і її доставці до Міністерства фінансів. Також поліцейські не повідомили, чи вбачають в тому, що трапилося, ознаки тероризму.
У самому Мінфіні подію коментувати відмовилися.
Про підозрілий згорток співробітники відомства повідомили в поліцію близько 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом). Він поступив поштою до відділу роботи з кореспонденцією. Прибувши в міністерство, поліція евакуювала частину будівлі.
Однак саперам не вдалося швидко встановити, чи представляє згорток реальну загрозу. Після цього його вирішили вивезти на спеціальний полігон для подальшого обстеження, а евакуйованим співробітникам відомства дозволили повернутися на робочі місця.
Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.
Поліція Німеччини встановила особу водія вантажівки, ним виявився 23-річний пакистанець, який жив у Берліні в таборі для біженців.
Туніська влада у суботу, 24 грудня, повідомила про затримання трьох чоловіків, яких підозрюють у співучасті в організації теракту в Берліні.
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