Поліція знайшла бомбу в будівлі Міністерства фінансів Німеччини

Вибуховий пристрій призначений для того, щоб завдати серйозні каліцтва

Поліція Берліна оголосила, що в підозрілому згортку, який знайдено вранці 15 березня в Міністерстві фінансів Німеччини і який спровокував часткову евакуацію будівлі через загрозу вибуху, дійсно виявився вибуховий пристрій.

За даними поліції, бомба була саморобною. Вона складалася з компонентів, які зазвичай використовуються для виробництва піротехніки, і була спроектована так, щоб завдати серйозних каліцтв тому, хто розкриє згорток, повідомляє BBC.

У поліції не уточнили, чи є у них вже підозрювані в створенні бомби і її доставці до Міністерства фінансів. Також поліцейські не повідомили, чи вбачають в тому, що трапилося, ознаки тероризму.

У самому Мінфіні подію коментувати відмовилися.

Про підозрілий згорток співробітники відомства повідомили в поліцію близько 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом). Він поступив поштою до відділу роботи з кореспонденцією. Прибувши в міністерство, поліція евакуювала частину будівлі.

Однак саперам не вдалося швидко встановити, чи представляє згорток реальну загрозу. Після цього його вирішили вивезти на спеціальний полігон для подальшого обстеження, а евакуйованим співробітникам відомства дозволили повернутися на робочі місця.

Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.

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