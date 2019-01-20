У містах Росії мітингували проти передачі Курил Японії

"Крим - гарний контрнаступ, але його мало. Втрачена столиця нашої древньої Русі - Київ. Її потрібно повертати, як і навколишні землі"

У російських містах відбулися мітинги проти можливої передачі Курильських островів Японії. На мітингу в Москві представник Російської православної церкви також закликав владу РФ захопити нові українські землі, зокрема Київ.

У Москві на Суворівській площі відбувся погоджений владою мітинг, в якому взяли участь низка лівих та націоналістичних рухів, зокрема рух "Новоросія" екс-ватажка бойовиків так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), повідомляє "Громадське" з посиланням на "Радио Свобода".

Основний лозунг заходу, в якому взяли участь близько тисячі людей: "Курили - наша земля!".

Деякі учасники мітингу, зокрема президент Академії геополітичних проблем Леонід Івашов та колишній речник РПЦ, протоієрей Всеволод Чаплін, закликали владу РФ не тільки зберегти острови, а й "приростати новими землями", особливо українськими.

"Крим - гарний контрнаступ, але його мало. Втрачена столиця нашої древньої Русі - Київ. Її потрібно повертати, як і навколишні землі", - сказав Чаплін.



Фото: протоієрей Всеволод Чаплін (праворуч)/FACEBOOK

Також мітинги проти передачі Курил відбулися в Петербурзі, Южно-Сахалінську, Калінінграді та Хабаровську.

Після завершення Другої Світової війни Радянський союз включив до свого складу південні острови Курильської гряди, які належали Японії. Токіо вважає острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групу островів Хабомай своїми північними територіями та вимагає від Росії повернути їх, бо СРСР не мав юридичного обґрунтування для включення їх до свого складу. Через не врегульований територіальний спір Японія та Росія досі не підписали мирну угоду після завершення Другої Світової війни.

Останнім часом керівництво Японії та Росії активізувало переговори щодо укладення мирної угоди, а ЗМІ неодноразово повідомляли, що сторони обговорюють і проблему територіального спору.

У вересні 2018 року президент РФ Володимир Путін запропонував Японії укласти мирну угоду "без будь-яких передумов", проте Токіо відмовився від цієї пропозиції.

Нагадаємо, що влада Японії висловила Росії офіційний протест через її плани розмістити на спірних Курильських островах додаткову військову дивізію.