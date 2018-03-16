У місті на Закарпатті вночі побили скло у 9 автівках з угорськими номерами
Про це повідомляє видання Mukachevo.net.
Об’єктами нападу стали виключно автомобілі з угорськими номерами. Авто з українськими номерами, які були припарковані поруч, залишилися неушкодженими.
Зранку викликані наряди поліції приступили до зборів показів та заяв від постраждалих.
"Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців сьогодні о 6.47 ранку, від мешканця вулиці Шевченка. Заявник повідомив, що вийшов зранку на вулиця, і побачив 7 пошкоджених авто, у яких були розбиті лобові стекла. Наразі на місці працюють правоохоронці. Вирішується правова кваліфікація", – прокоментували у закарпатській поліції.
Як зазначається, інцидент виглядає як відверта провокація, про які застерігали у ці дні правоохоронці.
Нагадаємо, 4 лютого в Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.
27 лютого в Ужгороді сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.
Також стало відомо, що посла України в Угорщині Любов Непоп викликають в угорське МЗС у зв'язку з другим за місяць підпалом спілки угорців в Ужгороді.
За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, в Україні відбувається процес "зростання екстремістських ідей".
"Це видно із законів, прийнятих Верховною Радою України, які серйозно обмежують права меншин. Видається, вони залякують членів угорської національної меншини Закарпаття", - сказав Сійярто, повідомляє сайт угорського уряду.
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