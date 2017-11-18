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У Молдові відкрили міст у Придністров'я, зруйнований 25 років тому

Представники сторін домовилися, що не будуть використовувати міст з військовою метою
У суботу, 18 листопада, у Молдові відкрили автомобільний міст у Придністров'я через Дністер, зруйнований під час збройного конфлікту 25 років тому.
У Молдові відкрили міст у Придністров Фото: NewsMaker

На відкритті вперше зустрілися прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп і лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський, повідомляє "Укрінформ".

Сполучення проходить поблизу населених пунктів Гура Бикулуй (Молдова) і Бичок (територія невизнаного Придністров'я).

Про відкриття моста домовилися на переговорах з Придністровського врегулювання представники Кишинева і Тирасполя Георгій Балан (віце-прем'єр Молдови з реінтеграції) і Віталій Ігнатьєв (міністр закордонних справ невизнаної республіки Придністров'я).

Представники сторін погодили, що використовувати міст з військовою метою не будуть.

Відзначимо, міст між пунктами Гура Бикулуй і Бичок, який зруйнували під час збройних зіткнень в 1992 році, відновлено на кошти Європейського Союзу.

Міст між селами Гура Бикулуй і Бичок міститься на міжнародній трасі М14, яка є спільною частиною IX Пан'європейського транспортного коридору (Брест-Кишинів-Одеса).

Під час бойових дій на Дністрі в 1992 році його підірвали. На початку 2000-х років міст відновили, але він так і не був відкритий, залишаючись свого роду символом недоговороздатності двох берегів.

Нагадаємо, що Молдова просила ООН включити питання про повне виведення російських військових з Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Водночас президент країни Ігор Додон заявив, що питання про виведення військових РФ з Придністров'я не просунеться далі простих декларацій.

Згодом молдовська опозиційна партія "Дія і солідарність" звернулася до Генпрокуратури з позовом про притягнення до кримінальної відповідальності президента країни Ігоря Додона "за просування інтересів Російської Федерації і держзраду".

У вівторок, 19 вересня, Генеральна асамблея ООН включила до порядку денного розгляд питання "Про повне виведення іноземних військ із території Республіки Молдова".

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18 11 2017 15:58
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