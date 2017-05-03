У Москві активістів затримали за щойно вивішений банер проти Путіна, – ВІДЕО Поліція приїхала за кілька хвилин після того, як люди вивісити банер

Трьох людей затримали в столиці Російської Федерації через банер з написом "Путін це війна, Путін це смерть", вивішений на залізничному мосту на Комсомольській площі.

Фото: Leratrunova

Затриманим Катерині Рижик, Павлу Кузнєцову та Миколі Ігрокову сказали, що їх доправляють до ОВД "Красносільське". Затримана Рижик опублікувала у Facebook відеозапис, в якому видно, як активістів доправляють до відділу поліції. Нагадаємо, у ніч на 27 лютого меморіал російського опозиціонера Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту в Москві зачистили. У четвер, 23 лютого, поліція затримала не менш 60 осіб на антимілітаристському фестивалі Дезертир-фест в Москві.

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