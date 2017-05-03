CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТрьох людей затримали в столиці Російської Федерації через банер з написом "Путін це війна, Путін це смерть", вивішений на залізничному мосту на Комсомольській площі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві активістів затримали за щойно вивішений банер проти Путіна, – ВІДЕО
Поліція приїхала за кілька хвилин після того, як люди вивісити банер
Фото: Leratrunova
Затриманим Катерині Рижик, Павлу Кузнєцову та Миколі Ігрокову сказали, що їх доправляють до ОВД "Красносільське".
Затримана Рижик опублікувала у Facebook відеозапис, в якому видно, як активістів доправляють до відділу поліції.
Нагадаємо, у ніч на 27 лютого меморіал російського опозиціонера Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту в Москві зачистили.
У четвер, 23 лютого, поліція затримала не менш 60 осіб на антимілітаристському фестивалі Дезертир-фест в Москві.
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