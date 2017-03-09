Сотні протестувальників пікетують будівлю посольства М'янми в Москві

У Москві декілька сотень мусульман у неділю, 3 вересня, зібралися на акцію протесту біля будівлі посольства М'янми.

До будівлі дипломатичного представництва були стягнуті співробітники поліції і бійці ЗМОП. Протестувальники ведуть себе вкрай агресивно, зайнявши тротуари і паркани прилеглих будівель. Між ними і силовиками почалися невеликі сутички, інформує телеканал "Дождь".

Як повідомляє ТАСС, посилаючись на дані МВС, протестуючі зібралися біля посольства М'янми в підтримку мусульман рохінджа, щодо яких уряд М'янми почав антитерористичну операцію.

"Біля посольства М'янми на Великій Нікітській вулиці в Москві зібралися декілька сотень осіб на підтримку народу рохінджа. У цей час присутні не порушують громадський порядок, затримань поки немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці серпня в штаті Ракхайн в М'янмі відновилося збройне протистояння між силовиками і бойовиками-рохінджа після того, як останні атакували поліцейські пости і військову казарму. Влада М'янми евакуювали із зони конфлікту близько 4 тис. громадян, які не сповідують іслам, а мирні мусульмани-рохінджа почали рятуватися втечею в сусідню Бангладеш.