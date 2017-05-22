У МВС вважають, що провайдери сумлінно заблокують сайти РФ

МВС обов'язково долучиться до реалізації цього рішення через Департамент кіберполіції Нацполіціі України

У МВС України розуміють, що в короткі терміни виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України про блокування російських сайтів не є можливим, однак очікують, що провайдери будуть сумлінно його виконувати.

Про це заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко в ефірі каналу "112.Украіна" в неділю, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас в Україні 5 тис. провайдерів, сказати, що можна дуже швидко виконати рішення РНБО, ми не можемо. І потроху провайдери приймають ті чи інші рішення. Сподіваємося, що всі провайдери будуть сумлінними і законослухняними", - сказав він.

За його словами, міністерство обов'язково долучиться до реалізації цього рішення РНБО, зокрема через такий підрозділ, як Департамент кіберполіції Нацполіціі України.

"Там є професійні люди, які також будуть задіяні у виконанні цього рішення РНБО", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що відповідальність за невиконання даного рішення можна буде внести лише після того, як будуть внесені відповідні зміни в законодавство.

"Мова йде про законодавство, якщо воно передбачатиме відповідальність за невиконання цього рішення, то вона буде. Щоб говорити взагалі про таку відповідальність, треба внести певні законодавчі зміни, можливо, вони будуть внесені досить оперативно. Я знаю, що депутат Геращенко (радник глави МВС, нардеп від фракції "Народний фронт") працює над певним законопроектом щодо цього", - додав Шевченко.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Разом з тим, керівник служби з питань інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони Валентин Петров заявив, що українців, які користуються російськими соціальними мережами в обхід блокування, не будуть переслідувати.