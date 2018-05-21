У Миколаєві через розпилення газу зі школи евакуювали 400 учнів

До медзакладів направили 32 дитини для уточнення стану здоров'я

В Миколаєві внаслідок розпилення невідомого аерозолю із різким запахом евакуювали 400 учнів, 32 дитини направили до медзакладів для уточнення стану.

До школи у Заводському районі після дзвінку на номер "101" приїхали хіміки на пересувній хіміко-радіологічній лабораторії, чергова зміна оперативно-координаційного центру та відділення державного воєнізованого аварійно-рятувального загону ДержНС України, - повідомляє прес-центр Держслужби із надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що життю дітей загрози немає. Спеціалісти не виявили небезпечні речовини. Школу продовжують обстежувати.

На місці працюють співробітники "швидкої" та поліції.

Нагадаємо, в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.