У Миколаєві через розпилення газу зі школи евакуювали 400 учнів
До школи у Заводському районі після дзвінку на номер "101" приїхали хіміки на пересувній хіміко-радіологічній лабораторії, чергова зміна оперативно-координаційного центру та відділення державного воєнізованого аварійно-рятувального загону ДержНС України, - повідомляє прес-центр Держслужби із надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що життю дітей загрози немає. Спеціалісти не виявили небезпечні речовини. Школу продовжують обстежувати.
На місці працюють співробітники "швидкої" та поліції.
Нагадаємо, в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.
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