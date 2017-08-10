У Миколаєві пройшло віче на підтримку скинутого мера

У неділю на Соборній площі у Миколаєві близько 700 містян прийшли на "народне віче", анонсоване відправленим міськрадою у відставку мером Олександром Сєнкевичем.

На площі встановили сцену із зображенням відставного мера і хештегом "Сєнкевич поруч", з боків - два намети, де роздавали бланки зі зверненням до Верховної Ради про розпуск Миколаївської міської ради, - повідомляють "Новости N".

Перед людьми виступив сам Сєнкевич. Події четверга, коли 42 депутати Миколаївської міськради одноголосно оголосили йому імпічмент, він назвав "зґвалтуванням місцевого самоврядування", а депутатів, які проголосували "зрадниками".

Сєнкевича, обраного від "Самопомочі", приїхали підтримати кілька народних депутатів. Перед містянами виступили нардепи від цієї партії Єгор Соболєв, Ірина Сисоєнко, Роман Семенуха і екс-нардеп Єгор Фірсов.

Сєнкевич фповідомив, що в понеділок подасть позов до суду, де буде відстоювати свою думку, що з посади міського голови, його зняли незаконно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міськрада Миколаєва визнав незадовільною роботу мера Сенкевича. За рішення про визнання роботи міського голови Сенкевича незадовільною проголосували 40 депутатів. Раніше внесення рішення про визнання роботи мера задовільною підтримали лише 5 депутатів.



Згодом, депутати міської ради Миколаєва на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста Олександра Сенкевича.

