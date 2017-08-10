Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Миколаєві пройшло віче на підтримку скинутого мера

Близько 700 осіб вимагали розпустити міськраду
У неділю на Соборній площі у Миколаєві близько 700 містян прийшли на "народне віче", анонсоване відправленим міськрадою у відставку мером Олександром Сєнкевичем.
У Миколаєві пройшло віче на підтримку скинутого мера Фото: novosti-n

На площі встановили сцену із зображенням відставного мера і хештегом "Сєнкевич поруч", з боків - два намети, де роздавали бланки зі зверненням до Верховної Ради про розпуск Миколаївської міської ради, - повідомляють "Новости N".

Перед людьми виступив сам Сєнкевич. Події четверга, коли 42 депутати Миколаївської міськради одноголосно оголосили йому імпічмент, він назвав "зґвалтуванням місцевого самоврядування", а депутатів, які проголосували "зрадниками".

Сєнкевича, обраного від "Самопомочі", приїхали підтримати кілька народних депутатів. Перед містянами виступили нардепи від цієї партії Єгор Соболєв, Ірина Сисоєнко, Роман Семенуха і екс-нардеп Єгор Фірсов.

Сєнкевич фповідомив, що в понеділок подасть позов до суду, де буде відстоювати свою думку, що з посади міського голови, його зняли незаконно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міськрада Миколаєва визнав незадовільною роботу мера Сенкевича. За рішення про визнання роботи міського голови Сенкевича незадовільною проголосували 40 депутатів. Раніше внесення рішення про визнання роботи мера задовільною підтримали лише 5 депутатів.


Згодом, депутати міської ради Миколаєва на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста Олександра Сенкевича.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 10 2017 17:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.