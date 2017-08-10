У Миколаєві пройшло віче на підтримку скинутого мера
На площі встановили сцену із зображенням відставного мера і хештегом "Сєнкевич поруч", з боків - два намети, де роздавали бланки зі зверненням до Верховної Ради про розпуск Миколаївської міської ради, - повідомляють "Новости N".
Перед людьми виступив сам Сєнкевич. Події четверга, коли 42 депутати Миколаївської міськради одноголосно оголосили йому імпічмент, він назвав "зґвалтуванням місцевого самоврядування", а депутатів, які проголосували "зрадниками".
Сєнкевича, обраного від "Самопомочі", приїхали підтримати кілька народних депутатів. Перед містянами виступили нардепи від цієї партії Єгор Соболєв, Ірина Сисоєнко, Роман Семенуха і екс-нардеп Єгор Фірсов.
Сєнкевич фповідомив, що в понеділок подасть позов до суду, де буде відстоювати свою думку, що з посади міського голови, його зняли незаконно.
Згодом, депутати міської ради Миколаєва на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста Олександра Сенкевича.
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