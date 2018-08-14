У Миколаєві в ДТП постраждали троє малолітніх дітей та троє дорослих
Унаслідок ДТП 37-річна водій Daewoo Matiz та п’ятеро пасажирів, серед яких одна семирічна та двоє десятирічних дітей, з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів. 28-річний водій Chevrolet Aveo не постраждав, повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.
Інформація про дорожньо-транспортну пригоду внесена до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").
Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, що лише за перше півріччя 2018 року року в дорожньо-транспортних пригодах на дорогах України загинули 64 дитини.
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