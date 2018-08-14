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У Миколаєві в ДТП постраждали троє малолітніх дітей та троє дорослих

Серед постраждалих дітей двоє десятирічних та семирічна дівчинка
Вчора, 13 серпня, близько 14:40 по пр. Богоявленському в районі Жуковського кільця у Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Chevrolet Aveo та Daewoo Matiz.
У Миколаєві в ДТП постраждали троє малолітніх дітей та троє дорослих Фото: mk.npu.gov.ua

Унаслідок ДТП 37-річна водій Daewoo Matiz та п’ятеро пасажирів, серед яких одна семирічна та двоє десятирічних дітей, з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів. 28-річний водій Chevrolet Aveo не постраждав, повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Інформація про дорожньо-транспортну пригоду внесена до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що лише за перше півріччя 2018 року року в дорожньо-транспортних пригодах на дорогах України загинули 64 дитини.

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14 08 2018 10:17
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