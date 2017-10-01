У НАБУ розглядають можливість допиту Порошенка у справі Онищенка

Президент України Петро Порошенко може бути допитаний у справі Олександра Онищенка.

"Цього виключати не можна. Все залежитиме від того, коли його затримають, коли екстрадують", - заявив в ефірі 5 каналу глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Глава НАБУ також зауважив, що в Великій Британії досить складний процес екстрадиції, та нагадав, що "кришування" злочинної "газової схеми" Онищенка відбувалося за сприяння підприємства "Укргазвидобування".

Відзначимо, суд зобов’язав детективів НАБУ внести відомості до ЄРДР за інформацією щодо реєстрації Олександра Онищенка кандидатом у депутати Верховної Ради на виборах 2014 року за хабар.