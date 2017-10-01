У НАБУ розглядають можливість допиту Порошенка у справі Онищенка
"Цього виключати не можна. Все залежитиме від того, коли його затримають, коли екстрадують", - заявив в ефірі 5 каналу глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
Глава НАБУ також зауважив, що в Великій Британії досить складний процес екстрадиції, та нагадав, що "кришування" злочинної "газової схеми" Онищенка відбувалося за сприяння підприємства "Укргазвидобування".
Відзначимо, суд зобов’язав детективів НАБУ внести відомості до ЄРДР за інформацією щодо реєстрації Олександра Онищенка кандидатом у депутати Верховної Ради на виборах 2014 року за хабар.
Раніше, Онищенко заявив, що заплатив Порошенкові через Давида Жванію 6 млн доларів за реєстрацію Центрвиборчкомом і допуск до виборів.
У зв’язку з цим 15 грудня депутат Купрій подав заяву про скоєний злочин до НАБУ. Проте детективи агенства, прийнявши заяву, не внесли відповідні відомості до ЄРДР.
Варто відзначити, що в Адміністрації президента Петра Порошенка називають заяви втікача-нардепа Олександра Онищенка "елементом інформаційної війни Росії проти України".
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