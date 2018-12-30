У найближчий час українці з ID-картками зможуть їздити до країн Балтії, - Аваков

В Україні вже видали близько 5 мільйонів ID-карток

Українці, які мають ID-картки, в найближчий час зможуть без закордонного паспорту їздити до Литви, Латвії та Естонії, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ви можете з ID-картками відвідувати без закордонного паспорту Туреччину, Грузію та Катар. А в найближчий час до цього списку додадуться і країни Балтії", - сказав Аваков у інтерв’ю, не уточнивши, коли саме це станеться, повідомляє "Громадське".

За словами очільника МВС, в Україні вже видали близько 5 мільйонів ID-карток, хоча є "складнощі перехідного періоду".

"На місцях у ЖЕКах не вистачає картридерів, і людина повинна носити із собою додатковий папірець із пропискою. Але ми зараз вирішуємо через кабмін, щоби зобов’язати ЖЕКи на місцях мати ці пристрої для зчитування інформації", - зазначив Аваков.

Додамо, що у рейтингу "найсильніших" паспортів світу Україна посідає 28-ме місце.