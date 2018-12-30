Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У найближчий час українці з ID-картками зможуть їздити до країн Балтії, - Аваков

В Україні вже видали близько 5 мільйонів ID-карток
Українці, які мають ID-картки, в найближчий час зможуть без закордонного паспорту їздити до Литви, Латвії та Естонії, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
У найближчий час українці з ID-картками зможуть їздити до країн Балтії, - Аваков Фото: politeka.net

"Ви можете з ID-картками відвідувати без закордонного паспорту Туреччину, Грузію та Катар. А в найближчий час до цього списку додадуться і країни Балтії", - сказав Аваков у інтерв’ю, не уточнивши, коли саме це станеться, повідомляє "Громадське".

За словами очільника МВС, в Україні вже видали близько 5 мільйонів ID-карток, хоча є "складнощі перехідного періоду".

"На місцях у ЖЕКах не вистачає картридерів, і людина повинна носити із собою додатковий папірець із пропискою. Але ми зараз вирішуємо через кабмін, щоби зобов’язати ЖЕКи на місцях мати ці пристрої для зчитування інформації", - зазначив Аваков.

Додамо, що у рейтингу "найсильніших" паспортів світу Україна посідає 28-ме місце.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2018 22:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.