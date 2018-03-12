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Український паспорт посів 28-ме місце у рейтингу "сили" паспортів світу

Українські громадяни можуть відвідувати 131 світову державу без візи (89 країн - без віз, у 42 країнах візу ставлять по приїзду)
У рейтингу "найсильніших" паспортів світу Україна посідає 28-ме місце
Український паспорт посів 28-ме місце у рейтингу "сили" паспортів світу Фото:bagnet.org

Перше місце у рейтингу посів паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів - можливість в'їзду без віз у 167 країн. На другому місці - Німеччина і Сінгапур - з паспортами цих країн можна відвідати без віз 166 країн,  йдеться у рейтингу Global Passport Power Rank 2018 від порталу Passport Index.

Третю сходинку рейтингу поділили Данія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Південна Корея і США, з паспортами яких можна відвідати без віз 165 країн.

Останнє місце в рейтингу від Passport Index посів Афганістан, паспорт якого дає можливість безвізового в'їзду в 29 країн.

Рейтинг Passport Index оцінює паспорти 193 країн, які входять до складу ООН і офіційні документи 6 територій: Ватикану, Косово, Гонконгу, Палестинської автономії, Тайваню і Макао.

"Території, приєднані до інших країн, такі як острів Норфолк (Австралія), Французька Полінезія (Франція), Британські Віргінські острови (Велика Британія) і т.д., які не видають свої власні паспорти, виключаються з рейтингу і не вважаються пунктами призначення", - зазначають в Passport Index.

Минулого року український паспорт посів 32-ге місце (119 країн без віз).

Додамо, український паспорт опинився на 41-му місці у світі за рівнем "мобільності".

Нагадаємо, що Україна зайняла 80-е місце в рейтингу найбільш привабливих громадянств, піднявшись за рік на 19 позицій завдяки введенню безвізового режиму з країнами Євросоюзу.

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03 12 2018 09:22
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