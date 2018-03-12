Український паспорт посів 28-ме місце у рейтингу "сили" паспортів світу
Перше місце у рейтингу посів паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів - можливість в'їзду без віз у 167 країн. На другому місці - Німеччина і Сінгапур - з паспортами цих країн можна відвідати без віз 166 країн, йдеться у рейтингу Global Passport Power Rank 2018 від порталу Passport Index.
Третю сходинку рейтингу поділили Данія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Південна Корея і США, з паспортами яких можна відвідати без віз 165 країн.
Останнє місце в рейтингу від Passport Index посів Афганістан, паспорт якого дає можливість безвізового в'їзду в 29 країн.
Рейтинг Passport Index оцінює паспорти 193 країн, які входять до складу ООН і офіційні документи 6 територій: Ватикану, Косово, Гонконгу, Палестинської автономії, Тайваню і Макао.
"Території, приєднані до інших країн, такі як острів Норфолк (Австралія), Французька Полінезія (Франція), Британські Віргінські острови (Велика Британія) і т.д., які не видають свої власні паспорти, виключаються з рейтингу і не вважаються пунктами призначення", - зазначають в Passport Index.
Минулого року український паспорт посів 32-ге місце (119 країн без віз).
Додамо, український паспорт опинився на 41-му місці у світі за рівнем "мобільності".
Нагадаємо, що Україна зайняла 80-е місце в рейтингу найбільш привабливих громадянств, піднявшись за рік на 19 позицій завдяки введенню безвізового режиму з країнами Євросоюзу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії опублікували перший у світі фільм вавилонською мовою
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"