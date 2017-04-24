У НАЗК обіцяють дати оцінку діям урядовців, які взяли на поруки Мартиненка

Національне агентство з питань запобігання корупції дасть оцінку діям міністрів, які взяли на поруки екс-нардепа Миколу Мартиненка.

"НАЗК на підставі ухвали суду, в даному випадку Солом’янського, зробить свою оцінку діям міністрів, які брали участь у судовому засіданні та взяли на поруки екс-депутата Миколу Мартиненка", - написала глава НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook.

"Це перший інцидент такого характеру. Як на мене, то дана ситуація є неприпустимою. Урядовці, що беруть участь у судовому засіданні, яке не стосується їхніх прав та обов’язків, нонсенс", - додала Корчак.

Зазначимо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вирішив не засуджувати кількох міністрів його уряду, які виступили поручителями в суді щодо обрання запобіжного заходу для екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Нагадаємо, що екс-депутата затримали 20 квітня.

22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 21 представників партії "Народний фронт".

Серед 21 поручителя - міністри: освіти Лілія Гриневич, інфраструктури Володимир Омелян, молоді та спорту Ігор Жданов, а також заступник голови ЦВК Андрій Магера, нардепи Леонід Ємець, Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Микола Княжицький, Максим Поляков, Віктор Єленський, Олена Ледовських, Олена Масоріна, Павло Пинзеник, Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвіча Мепарішвілі, Віктор Кривенко, Віталій Корчик, Олена Бойко, Вадим Підберезняк, Федір Бендюженко.

Усі поручителі - представники "Народного фронту". Мартиненко вважається спонсором цієї партії, а у Гройсмана останнім часом налагодилася тісна співпраця з НФ, повідомляє LB.ua.