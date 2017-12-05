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У НБУ кажуть, що приплив гривневих депозитів населення у банківську систему суттєво прискорився

Грошова маса в квітні зросла на 1,3%, грошова база - на 3,2%
У Національному банку України (НБУ) заявили про суттєве прискорення припливу гривневих депозитів населення у банківську систему країни.
У НБУ кажуть, що приплив гривневих депозитів населення у банківську систему суттєво прискорився Фото:112.ua

"За підсумками квітня 2017 року грошова маса збільшилась на 1,3% - до 1089,0 млрд грн, що було зумовлено переважно зростанням готівкових коштів в обігу поза банками (на 3,0% м/м) та залишків за депозитами у національній валюті (на 1,9% м/м)", - йдеться у повідомленні розміщеному на сайті НБУ.

При цьому зауважується, що зростання залишків за гривневими депозитами населення у квітні поточного року прискорилось до 4,1% м/м. "Така динаміка була забезпечена поєднанням низки факторів. По-перше, високими темпами зростає заробітна плата, що відображається також і на динаміці депозитів. По-друге, зберігається привабливість депозитних продуктів банків на тлі очікувань щодо подальшого зниження банками відсоткових ставок за залученими коштами та ревальваційного тренду на валютному ринку. Водночас, гривневий депозитний портфель бізнесу за підсумками місяця практично не змінився. Загалом залишки за депозитами бізнесу та населення у національній валюті за підсумками місяця збільшилися на 1,9% м/м", - пояснюють у НБУ.

Також додається, що поряд із цим відбулося зростання (на 0,8% м/м) залишків за депозитами бізнесу та населення в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті). За інформацією банку, цьому сприяло як збільшення коштів корпоративного сектора (на 1,7% м/м), головним чином за рахунок значних обсягів надходження валютної виручки, так і коштів населення (на 0,3% м/м).

"Динаміка кредитної активності банків у квітні залишалася слабкою. Залишки за кредитами, наданими банками бізнесу та населенню у національній валюті, за підсумками місяця зросли на 0,3%, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – скоротились на 0,1%. Незначне збільшення гривневого кредитного портфеля бізнесу (на 0,4% м/м) продовжувало відображати зростання потреби підприємств у обігових коштах. Залишки за кредитами, наданими населенню у національній валюті, залишились майже на рівні попереднього місяця", - підкреслили в НБУ.

У квітні 2017 року, попри уповільнення, продовжилося зниження вартості кредитів, наданих корпоративному сектору у національній валюті. За місяць вартість гривневих кредитів бізнесу знизилась на 0,5 в. п., з початку року – на 2,4 в. п. - до 14,3%, резюмували у банку.

Нагадаємо,"Ощадбанк" оголошував зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб. За два роки це вже п’яте зниження Ощадбанком депозитних ставок.

 
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12 05 2017 19:57
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