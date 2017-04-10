У Нідерландах міністр оборони подала у відставку через загибель миротворців в Африці

Міністр оборони Нідерландів Жанін Хеніс (Jeanine Hennis) пішла у відставку після того, як стало відомо про помилки її відомства в ході організації роботи місії ООН в Малі.

Минулого тижня Комітет безпеки опублікував свої висновки про інцидент 6 червня 2016 року, коли в результаті мінометного обстрілу загинули двоє солдатів, а ще один був поранений. Комітет дійшов висновку, що міністерство поставило безпеку і медичні стандарти нижче досягнення стратегічних цілей, повідомляє агентство Reuters.

Хеніс заявила про свою відставку під час дебатів в парламенті за кілька днів до того, як в Нідерландах повинні були змінитися коаліція і уряд. За її словами, генерал Том Міддендорп, глава Збройних сил Нідерландів, також піде у відставку у відповідь на жорсткий висновок Комітету безпеки.

Голландці, які спочатку надавали вертольоти "Апачі" миротворчої місії в Малі знижують рівень своєї участі в цій країні.

Нагадаємо, що на заході Малі прогримів вибух на шляху руху конвою миротворців ООН, в результаті якого загинули троє військових, ще п'ять отримали поранення.

Миротворча місія в Малі розпочалася у 2014 році після того, як Франція очолила військову кампанію по витісненню ісламістських бойовиків з півночі країни. Створення місії критикують за відсутність мирної угоди, яку потрібно підтримувати.