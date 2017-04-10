Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Нідерландах міністр оборони подала у відставку через загибель миротворців в Африці

Глава Збройних сил Нідерландів також має намір піти у відставку
Міністр оборони Нідерландів Жанін Хеніс (Jeanine Hennis) пішла у відставку після того, як стало відомо про помилки її відомства в ході організації роботи місії ООН в Малі.
У Нідерландах міністр оборони подала у відставку через загибель миротворців в Африці Фото: ANP

Минулого тижня Комітет безпеки опублікував свої висновки про інцидент 6 червня 2016 року, коли в результаті мінометного обстрілу загинули двоє солдатів, а ще один був поранений. Комітет дійшов висновку, що міністерство поставило безпеку і медичні стандарти нижче досягнення стратегічних цілей, повідомляє агентство Reuters.

Хеніс заявила про свою відставку під час дебатів в парламенті за кілька днів до того, як в Нідерландах повинні були змінитися коаліція і уряд. За її словами, генерал Том Міддендорп, глава Збройних сил Нідерландів, також піде у відставку у відповідь на жорсткий висновок Комітету безпеки.

Голландці, які спочатку надавали вертольоти "Апачі" миротворчої місії в Малі знижують рівень своєї участі в цій країні.

Нагадаємо, що на заході Малі прогримів вибух на шляху руху конвою миротворців ООН, в результаті якого загинули троє військових, ще п'ять отримали поранення.

Миротворча місія в Малі розпочалася у 2014 році після того, як Франція очолила військову кампанію по витісненню ісламістських бойовиків з півночі країни. Створення місії критикують за відсутність мирної угоди, яку потрібно підтримувати.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2017 11:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.