У Нідерландах відкрили меморіал пам'яті жертв катастрофи Боїнга-777

Комплекс представлений у вигляді металевої стіни і великого металевого ока з викарбуваними іменами всіх жертв катастрофи

У Нідерландах відкрили національний меморіальний комплекс пам'яті жертв катастрофи Боїнга-777.

Меморіал розташований неподалік від амстердамського аеропорту "Схіпхол", звідки три роки тому вилетів рейс МН17, повідомляє "Укрінформ".

Комплекс представлений у вигляді металевої стіни і великого металевого ока з викарбуваними іменами всіх жертв катастрофи. Вони оточені 298 деревами, які були висаджені в березні цього року у формі стрічки та обсаджені соняшниками.

Зазаначимо, що у меморіальній церемонії взяли участь близько 2 тисяч родичів загиблих у катастрофі. У ній також взяли участь король Нідерландів Віллем-Олександр, королева Максима, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Родичі загиблих зачитали імена всіх 298 жертв катастрофи. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.