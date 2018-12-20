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У Німеччині автомобіль влетів в автобусну зупинку, 10 постраждалих

У Реклінгхаузені цього четверга машина в’їхала в автобусну зупинку
У четвер в західнонімецькому місті Реклінгхаузен автомобіль в’їхав в автобусну зупинку, внаслідок чого постраждали 10 людей.
У Німеччині автомобіль влетів в автобусну зупинку, 10 постраждалих ДТП Німеччина

"На заході Німеччини в Реклінгхаузені цього четверга машина в’їхала в автобусну зупинку, поранивши при цьому 9 людей, які там знаходилися. Десятим постраждалим став сам водій", - повідомляє Reuters.

Поки що невідомо, що спричинило аварію. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Як повідомлялося, схожий інцидент стався у Німеччині в грудні 2016 року, коли туніський емігрант з ісламістськими поглядами викрав вантажівку, вбив водія, а згодом в’їхав у натовп, вбивши таким чином 11 людей та поранивши ще десятки.

Нагадаємо, у Херсонській області 19 грудня сталась ДТП, унаслідок якої загинули п'ятеро людей, ще одного постраждалого госпіталізовано.

 

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20 12 2018 22:20
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